Rock In Rio 2024: Confira quem canta hoje, sábado (14), e os horários dos shows

A edição de 2024 do Rock In Rio, maior festival de música do Brasil, celebra os 40 anos da primeira realização do evento. Neste sábado (14), no segundo dia de shows, grandes nomes do Pop Rock mundial invadem o Palco Mundo.

O grande destaque do dia é a banda Imagine Dragons que, comandada pelo vocalista Dan Reynolds, promete fazer todos dançarem ao som de hits como 'Radioactive', 'Believer' e 'Enemy'. Outra apresentação muito aguardada é a da banda OneRepublic, que visita o país pela segunda vez após quase dez anos.

O destaque nacional é Lulu Santos, um dos grandes nomes da música brasileira. Também se apresentam neste sábado a cantora sueca Zara Larsson e, no Palco Sunset, a banda NX Zero.

Confira a programação completa deste sábado, com os horários das atrações e line up de cada palco.

14 de setembro (sábado)

Palco Mundo

16h40 – Lulu Santos

19h – Zara Larsson

21h20 – OneRepublic

0h – Imagine Dragons

Palco Sunset

15h30 – Patu Fu e Penélope

17h50 – Christone “Kingfish” Ingram

20h10 – James

22h45 – NX Zero

New Dance Order

22h – Liu

23h30 – Öwnboss

1h10 – Kvsh

2h40 – DJ Snake

Espaço Favela

16h – Lourena

19h – Thiago Pantaleão

21h – Dennis

Global Village

15h30 – Amaro Freitas

17h30 – Mestrinho

19h15 – Hermeto Pascoal & grupo

Supernova

15h – 7 Minutoz

17h – Duquesa

19h30 – Bin com Leviano

20h30 – Nagalli – Magic Show & Convidados

