Roberto Kovalick visita o Ver-o-Peso e faz consulta com Beth Cheirosinha; vídeo

Durante sua visita à capital paraense, o jornalista e apresentador do "Hora 1", Roberto Kovalick, visitou o Mercado do Ver-o-Peso e aproveitou para conhecer a icônica erveira Beth Cheirosinha, dona de uma das barracas mais conhecidas do local.

Em um vídeo postado em suas redes sociais, o jornalista destacou o prestígio de Beth entre os famosos: "Estou aqui no Ver-o-Peso com a vendedora mais famosa daqui, a dona da barraca mais famosa, Beth Cheirosinha", declarou Kovalick, encantado com a popularidade da erveira. "Olha só, todo mundo já passou por aqui: Fátima Bernardes, Fafá de Belém, Gaby Amarantos... Todas vieram comprar um 'cheirinho' seu?", questionou o apresentador.

Beth, com seu jeito descontraído, confirmou: "Elas vêm, sentam no meu banco, se consultam, pegam a receita e depois compram para levar". Curioso, Kovalick pediu uma "consulta" para saber o que ele poderia levar para si. Beth sugeriu: “Você pode levar arruda, que tira olho gordo, inveja e o mau-olhado”, explicou, enquanto ambos riam do clima descontraído da conversa.

A erveira, então, explicou como funciona o processo: “Aqui eu tenho as ervas, mas elas não podem ser levadas de avião, porque acham que estão carregando a Amazônia para o outro lado", brincou. Em seguida, recomendou: “Você pode levar arruda, que tira olho gordo, inveja e o mau-olhado."

Além de explorar a tradição das ervas no Ver-o-Peso, Kovalick também teve a oportunidade de participar do Círio de Nazaré pela primeira vez, uma das maiores manifestações religiosas do Brasil. Ele acompanhou de perto a emoção e a devoção dos fiéis. Entusiasmado com o evento, decidiu, também, se aventurar na Corrida do Círio deste ano, marcando sua participação tanto na tradição espiritual quanto nas atividades esportivas ligadas à festividade.