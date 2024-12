Vídeo: Roberto Carlos emociona público com clássicas no Mangueirão, em Belém

Roberto Carlos abriu o show no estádio do Mangueirão, em Belém, realizado na noite desta segunda-feira (30/12), com a canção “Emoções”, levando o público a viver intensamente o significado da música. A apresentação começou com a banda do artista tocando a melodia inicial, elevando a expectativa do público, que aguardava ansioso pelo momento.

Com o estádio levemente escuro e iluminado apenas pelas lanternas dos celulares, o primeiro verso cantado por Roberto Carlos provocou delírio entre os presentes. Em seguida, o cantor interpretou outros sucessos marcantes de sua carreira, como “Como Vai Você” e “Além do Horizonte”, mantendo o clima de emoção e celebração.

O Rei também aproveitou para expressar sua alegria em estar de volta à capital paraense. “Que prazer rever vocês mais uma vez aqui em Belém! Obrigada pelo carinho”, disse Roberto Carlos, sendo recebido com aplausos calorosos pelos fãs.

O show faz parte da turnê “Eu Ofereço Flores 2024”, que celebra os clássicos do cantor e novas canções de seu EP homônimo.