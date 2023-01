Roberto Carlos em Belém: fãs estão ansiosos por apresentação

Depois que foi anunciada a presença do Rei Roberto Carlos em Belém para este ano, os fãs do cantor já querem detalhes sobre essa apresentação. Porém, as novidades sobre o show ainda vão ser contadas, a Bis Entretenimento só antecipou que teremos show do Roberto Carlos aqui!

Os fãs já puderam sentir um gostinho do que virá nessa apresentação no "Especial Roberto Carlos", transmitido pela TV Globo, em 2022. Uma tradição da TV brasileira, o programa ocorre desde 1974, apenas em 1999 e 2020, o show não ocorreu. Na primeira data, por conta do estado de saúde da esposa de Roberto, e na segunda, devido à pandemia de COVID-19.

Núbia Pacheco já assistiu a sete shows do Roberto Carlos em Belém, agora ela vive a ansiedade de ir para mais um. “Ah, sou completamente apaixonada. As lembranças são as melhores possíveis, só me trazem boas recordações da minha vida inteirinha. Já quero ir para esse show aqui, enquanto eu tiver vida, eu irei. Ele é único”, se derrete a fã.

O amor pelo Rei começou ainda na infância, quando ela escuta os vinis do cantor ao lado da sua mãe. “Minha mãe é super fã, sou da época em que tirava fotografias ao lado do LP. Minha mãe tem até hoje os do Roberto Carlos”, conta a fã.

Além de cantar todas as músicas nos shows do Rei, Núbia não mede esforços para ir em busca das rosas que ele entrega no fim de cada apresentação. “Já peguei várias, ao todo três. Tenho foto com ele também”, disse.

Núbia comemora com a rosa entregue por Roberto Carlos (Arquivo Pessoal)

Desde 1978, o cantor entrega rosas para a plateia, esse é um dos momentos mais esperados de cada apresentação dele. A tradição começou no Rio de Janeiro, por acaso. Na ocasião, o Rei se apresentava, quando viu uma conhecida na plateia, pegou a flor que estava na sua lapela e jogou. Porém, não era rosa, e sim, um cravo. A plateia amou, e como gerou um resultado positivo, ele começou a realizar com frequência e substituiu o cravo por rosas.

A última vez que Roberto Carlos esteve em Belém foi em 2018, na ocasião, ele passou o aniversário dele na capital paraense, Núbia estava lá. No dia 19 de abril de 2018, ele comemorava 77 anos, em Belém. Estavam na plateia as cantoras Solange Almeida e Liah Soares. Roberto Carlos recebeu um bolo no seu camarim e no meio da apresentação, o público cantou “parabéns”, deixando o Rei emocionado.

Núbia guarda recordações de Roberto Carlos. (Arquivo Pessoal)

O BOLO DO REI

O bolo era retangular com decoração branca e flores na mesma cor. A responsável por confeccionar foi Cláudia Ferro (@claudiaferro_cake), que é cake designer e professora de confeitaria. Ela conta que o desafio foi um pouco tenso, mas o resultado foi maravilhoso.

A indicação do nome de Cláudia veio do Rio de Janeiro. Ela recebeu uma ligação da produção do Roberto Carlos, que pagou pelo bolo. Ao receber o telefonema, ela ficou incrédula. “Você pode fazer o bolo de aniversário do Rei?”, disse o produtor de Roberto Carlos. Ela pensou que era trote, mas aceitou o desafio e a missão vibrando de alegria.

Cláudia Ferro e o bolo de Roberto Carlos (Arquivo Pessoal)

“O melhor de tudo foi ter ido para o show como convidada, ele me recebeu no camarim e ainda disse: ‘acho que engordei um pouco de tanto que comi seu bolo’”, relembra a cake designer.

O bolo tinha massa amanteigada úmida, recheio creme de coco com doce de abacaxi, coberto com pasta americana com textura de estampa em relevo e as flores brancas ao redor e em cima.

“Foi uma honra muito grande, tudo feito com capricho e amor. Os melhores sentimentos foram resumidos ali”, finaliza a profissional.

A cake designer Cláudia Ferro e o Roberto Carlos em Belém (Arquivo Pessoal)

ESTREIA

Diferente de Núbia, Cleiton Martins pretende assistir a primeira apresentação de Roberto Carlos em Belém. Ele conheceu o rei através do programa 'Roberto Carlos em Detalhes', que em 2023, fará 32 anos de exibição.

“Hoje eu tenho 26 anos, mas escuto o Roberto Carlos desde os meus 13, na Rádio Liberal”, conta o fã.

Cleiton é daqueles que prefere os duetos que o Rei faz, além das músicas gravadas ao vivo. Ele lista as suas preferidas: ‘Amada Amante’, ‘No Mesmo Verão’, ‘Sinto Muito, Minha Amiga’, ‘Abandono’, ‘O côncavo e o convexo’, e ‘Café da Manhã’.

“Mas meu sonho seria ir em um show dele, conhecer o Rei Roberto Carlos pessoalmente. Amo os duetos que ele faz com outros cantores, agora é só esperar as informações sobre data, ingresso, local...”, finaliza Cleiton.