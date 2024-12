Roberto Carlos em Belém: Detran organiza o trânsito para o show desta segunda-feira (30/12); entenda

O fluxo de veículos no entorno do estádio Olímpico do Pará, o Mangueirão, já está sendo organizado pelos agentes de fiscalização do Departamento de Trânsito do Estado (Detran). O local recebe, nesta segunda-feira, 30, o show da turnê Eu ofereço Flores, do cantor e compositor Roberto Carlos.

"As equipes irão fiscalizar e orientar o trânsito com foco na segurança dos condutores e transeuntes, assim como dá maior fluidez ao tráfego. Nosso objetivo é garantir a segurança viária em todo o entorno do Mangueirão", ressaltou o coordenador de fiscalização, Ivan Feitosa.

O acesso de veículos ao público para o show será exclusivo pelos portões de acesso ao estacionamento da avenida Transmangueirão e Augusto Montenegro. Os condutores poderão seguir pelas vias de acesso aos estacionamentos e terão auxílio de orientadores que indicarão o local de parada do veículo. Vale ressaltar que o estacionamento interno é pago e gerenciado pelos organizadores do evento. A saída será feita pelos mesmos portões da Transmangueirão e Avenida Augusto Montenegro.

O Detran orienta ao público que compre o ticket de estacionamento de forma antecipada e que instruiu a empresa responsável pelo estacionamento a mudar a dinâmica de cobrança para minimizar o congestionamento nas avenidas Augusto Montenegro e Transmangueirão. Além disso, o órgão alerta aos condutores sobre os perigos de beber e dirigir.

"É importante que os motoristas que irão ingerir bebida alcoólica, escolham o 'motorista da rodada', ou escolham motoristas de aplicativos, ou táxis. A ingestão de bebida alcoólica misturada a condução de veículo ainda é um dos principais causadores de sinistros graves, por isso estamos atentos para coibir essa infração gravíssima", reforça Ivan Feitosa, coordenador de operações do Detran.