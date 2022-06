Roberto Carlos elogia Anitta e não descarta uma parceria com a cantora

O cantor Roberto Carlos fez vários elogios para Anitta antes de se apresentar na Praia do Forte, na Bahia, marcando seu retorno aos palcos, na noite da última quinta-feira (9). As declarações do cantor acabaram viralizando nas redes, sobre uma futura parceria entre eles.

"Anitta é uma grande artista. Eu a respeito muito, admiro a capacidade dela. Ela tem conseguido coisas fantásticas aqui e lá fora. Ela tem um senso de profissionalismo muito grande. Admiro a maneira com a qual ela tem conduzido sua carreira. Ela é fantástica", disse Roberto, que ainda completou ao ser questionado sobre uma parceria entre os dois.

"Não pretendo fazer um dueto, por enquanto, com alguém. Não tenho isso programado no momento. Mas se Anitta me apresentasse alguma coisa e eu tivesse interesse, não teria nada contra", disse.