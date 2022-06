Murda Beatz: Quem é o novo namorado de Anitta? Confira

Após Anitta revelar que não estava solteira, a dúvida de quem era esse novo amor na vida da cantora repercutiu na web. Desde então, a cantora não faz mais questão de esconder o romance com o produtor canadense Murda Beatz nas redes sociais. O canadense está no Brasil e esteve presente na festa junina organizada na casa da artista, na noite da última quarta-feira (8), na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

VEJA MAIS

Juntos os dois participaram de brincadeiras juninas, entre elas, uma disputada entre casais, na qual quem conseguisse ficar mais tempo com uma laranja entre as testas seria o casal vencedor. A cantora compartilhou vídeos dos dois no momento.

Quem é Murda Beatz?

Murda Beatz é o nome artístico de Shane Lee Lindstrom, que tem 28 anos e é um produtor, DJ e compositor canadense, nascido em Fort Erie, pequena cidade banhada pelo rio Niágara, na província de Ontário. Segundo sua biografia do Spotify ele é um "prodígio do trap canadense" e afirma que aos quatro anos ele já tinha fotos tocando bateria.

Com apenas 1 ano de carriera, ele já está consolidando o seu nome no mercado após sair do Canadá, e foi produtor interno do grupo de hip hop Migos, com a faixa "Pipe It Up", em 2015, Top 38 no charts de R&B e Hip Hop da Billboard nos Estados Unidos.

Suas produções somam mais de 20 singles de platina com artistas que vão de Travis Scott ao Drake. Canções como "Nice For What" (2018) e "Butterfly Effect" (2017) dos artistas estão entre as mais conhecidas.

Tendo já se apresentado no festival "Coachella", Murda subiu ao palco outra vez, este ano, como convidado de Anitta. Em uma publicação disponível no Instagram, o DJ escreveu: "Encerrando o palco principal [...] com Anitta. Você foi incrível, obrigado por me receber".

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão da Coordenadora de Conteúdo de Cultura, Sonia Ferro)