Roberto Carlos comemora aniversário em cidade natal

O cantor Roberto Carlos comemorará o aniversário de 82 anos, que acontecerá na próxima quarta-feira (19), com um show na cidade onde nasceu, em Cachoeiro de Itapemirim, no sul do Espírito Santo. Na sexta-feira (21), ele fará outro show, desta vez em Vitória.

O evento será realizado na inauguração o novo Centro de Eventos do município. O prefeito da cidade, Victor Coelho, confirmou a informação. Na capital do estado, o prefeito Lorenzo Pazolini afirmou que o show do "Rei" será na Enseada do Suá.

"Em abril teremos o show do maior artista do Brasil na cidade de Vitória, na Praça do Papa. Vamos receber o show do Rei Roberto Carlos dia 21 de abril, às 20h30. Uma oportunidade de receber o Rei Roberto Carlos na nossa cidade", confirmou ele.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão do Coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)