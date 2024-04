Roberta Tavares leva sua poesia ao Rio de Janeiro pelo projeto Arte da Palavra – Circuito de Autores

A escritora paraense Roberta Tavares participa do circuito Arte da Palavra, do Serviço Social do Comércio (Sesc), no Rio de Janeiro, a partir de hoje, 10, até sexta-feira, 12. A autora dos livros de poemas "Lugar de se morrer é também o poema" e "Mulheres de Fogo" estará acompanhada dos escritores Tônio Caetano, contista gaúcho premiado na categoria Contos do Prêmio Sesc em 2020, e Vagner Amaro, escritor e editor da editora Malê, que fará a mediação do encontro que tem como tema “A Escrita como lugar”, dentro do Circuito de Autores do Sesc. Os encontros iniciaram nesta tarde, no Sesc São Gonçalo, às 15h, e seguem nos próximos dias: no Sesc Tijuca, no dia 11, às 15h; e no Sesc São João de Meriti, também às 15h, no dia 12.

“O Circuito de Autores é uma conversa entre autores de diferentes regiões do país, que é sempre mediada por pessoas que possuem reconhecimento no meio literário. Eu acho que é importante porque estabelece intercâmbios entre poetas, prosadores, escritores, de diferentes regiões e fazeres literários diferentes que, em alguma medida, se encontram”, explica Roberta Tavares.

Para a escritora, a presença de autores e autoras da Amazônia em projetos de intercâmbio literário pode contribuir para a desconstrução de ideias estereotipadas sobre a região que existem em diversas partes do mundo e também no Brasil. “Uma das ideias mais difundidas é da não-presença negra na Amazônia. Eu sou uma autora negra e, mais do que isso, eu sou uma autora quilombola. E o Pará está entre os três estados brasileiros com o maior número de comunidades quilombolas mapeadas e certificadas, mas mesmo assim parece que essa população não existe, mesmo os dados mostrando o contrário, provando que é uma população importante. Minha presença talvez sirva também para confrontar essa ideia estereotipada”, reflete.

Roberta Tavares é paraense, poeta e historiadora afro-amazônida. Ela é ainda declamadora de poesia, pesquisadora de escravidão e presença negra na Amazônia, além de quilombola das margens do igarapé Cravo, que deságua no rio Bujaru. Para Roberta, sua poesia não dá voz a ninguém, e, sim, ecoa vozes de diversos personagens da vida amazônica. “O que a minha poesia faz é colocar essas vozes em contato com mais pessoas no mundo. A importância também é de trazer para a imagem literária esses universos, e trazê-los em suas complexidades. As mulheres que caminham na minha literatura não são apenas mulheres fortes, são mulheres também sensíveis, com suas fraquezas”, ressalta.

Conforme explica o Sesc, “Arte da Palavra – Circuito de Autores” é um projeto nacional voltado para promover, por meio de uma itinerância de âmbito nacional, autores de diversas categorias da literatura brasileira.Tônio Caetano, que estará com a paraense nas conversas, nasceu em Porto Alegre, em 12 de julho de 1982. É escritor, especialista em Literatura Brasileira pela PUCRS e servidor público municipal. Já Vagner Amaro, o mediador, é bibliotecário e jornalista, mestre em Biblioteconomia pela UNIRIO e doutorando em Literatura, Cultura e Contemporaneidades pela PUC-Rio. Atua na área de mediação da leitura, organização e edição de livros e produção de eventos literários. Publicou em 2018 o livro Eles, com contos sobre masculinidades.