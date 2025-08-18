Capa Jornal Amazônia
Cultura

Roberta Campos canta na Feira Pan-Amazônica do Livro em Belém: 'Eu amo livros e ambientes como este'

A apresentação será nesta terça-feira, 19, a partir das 20h, no dia "Vozes da Infância e da Juventude"

Abílio Dantas
fonte

Roberta Campos traz mais uma vez a Belém canções de seu novo álbum “Coisas de Viver”, lançado em fevereiro deste ano (Lucas Seixas)

A cantora, compositora, instrumentista e produtora brasileira Roberta Campos se apresenta nesta terça-feira, 19, a partir das 20h, na 28ª Feira Pan- Amazônica do Livro e das Multivozes, com show do álbum 'Coisas de Viver'. Roberta é considerada um fenômeno de streaming com as faixas “De Janeiro a Janeiro”, com Nando Reis e “Miragem”, com Natiruts, e mais de  21 músicas em trilhas de novelas.

Após cantar em Belém no dia 27 de março, Roberta Campos retorna aos carinhos dos fãs do Pará. "Estou muito feliz em retornar tão logo a Belém. Eu amo essa cidade, amo meu público, sempre tão acolhedor e caloroso. Esse show que você citou, feito em março deste ano, foi o primeiro da turnê do disco novo, 'Coisas De Viver', e teve uma importância grande. Nele eu senti a recepção das pessoas com as músicas que escolhi para esse repertório e me deu uma ideia do que eu poderia colocar mais no espetáculo. Posso dizer que iniciei a construção dele em Belém. Volto com o show ainda mais maduro. Estou ansiosa para mostrar tudo para o público", adianta.

Participar da Feira Pan-Amazônica do Livro, para a cantora e compositora, é estar em um ambiente familiar, é como estar "em casa". "Estou muito empolgada com essa apresentação, eu amo livros e ambientes como este. São muito ricos e inspiradores! A música é literatura também. Eu conto histórias com minhas canções. Vejo como um livro, onde eu termino a leitura e me sinto transformada. A música, assim como os livros, transformam a gente. Eu tenho certeza que vou voltar para casa com ideias para novas canções, novos projetos e com a energia renovada. Será engrandecedor!", afirma.

Para Roberta Campos, a literatura é essencial na vida do ser humano. "A literatura, além de nos libertar, tem uma força curativa de transformar nosso olhar e alinhar nossos sentimentos!", reflete

"Tenho lido cada vez mais. Neste momento, estou lendo o meu 19º livro deste ano. Há vários autores que eu poderia citar aqui, mas vou falar de novos escritores que vem me encantando e de quem me tornei muito fã: Aline Bei, Socorro Acioli, Elisama Santos, Carla Madeira, Brenda Navarro, Édouard Louis, Valérie Perrin. Além de minhas paixões: Manoel de Barros, meu poeta preferido; Clarisse Lispector; sou apaixonada pela força da escrita tão verdadeira de Maria Carolina de Jesus; gosto muito de Elisa Lucinda, Rubem Alves, Pablo Neruda", conclui.

Roberta Campos

Coisas de Viver

27ª feira panamazonica do livro e das multivozes

Cultura
