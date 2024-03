Roberta Amaral lança as poesias de ‘O Mais Inútil dos Dias’ em Belém

Roberta Amaral, multiartista paraense, lança neste sábado (30), em Belém, o livro de poesia “O mais inútil dos dias”, publicado pela Editora Patuá). O evento será no espaço Savieira Cultural, a partir das 17h30. A obra foi premiada pela Fundação Cultural do Pará (FCP), em 2023 (Edital 02/2023). O lançamento nacional foi em novembro do ano passado, na 21ª Festa Literária Internacional de Paraty (FLIP)

No lançamento no Savieira haverá um bate-papo com a autora, mediado pelo poeta e artista visual Ney Ferraz Paiva, seguido de sessão de autógrafos. A programação inclui também exposição de fotografias de Roberta e o show de jazz da banda Veropa Sessions.

Roberta Amaral, em “O mais inútil dos dias”, mergulha em temas como luto, paixão e desencantos, com humor e contradições, em textos que revelam imagens de memórias e paisagens amazônicas. Além de poeta, Roberta é fotógrafa, artista visual, advogada e pesquisadora,

“Escrever poesias é uma forma de pensar, uma forma de viver, de ver as coisas, de ver o mundo”, define a autora. O título da obra se justifica pela percepção de Roberta sobre a função da arte. Para ela, “a arte tem um lugar de utilidade” entre a gama de informações inúteis que permeiam o cotidiano, porém, mais do que isso, a arte opera com a urgência de ‘salvar’ o ser humano da rotina”.

“Existe (na obra) também um fio sobre sentimento de estranheza, de deslocamento e revolta com o estado do mundo. Existe uma variação em formatos e tamanhos e alguns diálogos com imagens que permearam a criação dos textos.”, explica.

Segundo a autora, o livro nasceu de um “respiro” durante a produção da dissertação de mestrado em Direitos Humanos, em 2019. “A poesia sempre me encantou desde criança”, relembra. Os primeiros poemas dela foram publicados na coletânea “Tema das Águas”, que foi o pontapé para o próprio livro.

O prefácio do livro é assinado pelo professor e poeta paraense Felipe Cruz, autor de quatro livros, entre romance, poesia e ensaio. “O Felipe foi uma das pessoas que mais me incentivou a colocar esse livro no mundo”, revela. O posfácio é assinado pela professora universitária Saada Zouhair Daou, Doutora em Estudos de Gênero, amiga e incentivadora de Roberta. Já as orelhas são de autoria de Francisco Mallmann, poeta, dramaturgo e artista visual sulista.

“Apesar de eu ter lançado na Flip, o lançamento do meu livro em Belém é o momento de comemoração maior”, afirma a poeta paraense. Durante o evento, ela fará a segunda exposição fotográfica com temas nostálgicos que transitam entre o sonho e a realidade das ruas, sob a curadoria de Thiago Lima. A primeira mostra fotográfica da artista foi “Fúria Cintilante”, em 2022, com registros da Festa da Chiquita, tradicional festa LGBTQIAP+ realizada durante o Círio de Nazaré, em Belém.

A noite será encerrada com show da banda Veropa Sessions, que traz ao público músicas instrumentais como jazz e blues, assim como ritmos amazônicos como guitarrada, lambada e brega.

Serviço:

Lançamento do livro de poesias “O mais inútil dos dias” (Ed. Patuá), de Roberta Amaral.

DIA: Sábado, 30/03

HORA: a partir das 17h30

LOCAL: Savieira Cultural (Rua dos Tamoios, 1587, Jurunas)

Venda de livros físicos no local e pelo site https://www.editorapatua.com.br/busca?n=roberta%20amaral

Valor: R$ 50,00