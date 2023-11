Escritores paraenses participam da FLIP 2023

Um dos maiores eventos literários do Brasil - a Festa Literária Internacional de Paraty (FLIP) - contará com a participação de escritores paraenses em 2023. Neste ano, dentre os paraenses que já tiveram participação confirmada no evento estão Renato Gusmão, Daniel da Rocha Leite, Airton Souza, Izadora Salazar e o Preto Michel, nome do movimento Hip-Hop. A Flip será celebrada de 22 a 26 de novembro, na cidade de Paraty, no Estado do Rio de Janeiro.

O vencedor do Prêmio Sesc de Literatura na categoria Romance, Airton Souza, lançará o livro “Outono de Carne Estranha”, a partir das 19h, no auditório no Sesc em Paraty. Antes disso, Airton participará às 14h de um debate intitulado “O Brasil Profundo”, na casa Recorde. “Na verdade, é a primeira vez que vou para FLIP, sempre tive de vontade de ir como escritor, não queria apenas ir por ir. Queria ir como escritor mesmo, e veio essa oportunidade com o Prêmio Sesc. Estou feliz de representar o estado do Pará com outros escritores”, afirmou.

O livro “Outono de Carne Estranha” é um romance que se passa em Serra Pelada na década de 80 contando a história da relação homoafetiva entre dois garimpeiros que se apaixonam ao se conhecerem na extração do minério. “Para gente é importante essa participação para demarcar um espaço e mostrar que o Brasil é muito diverso e grande. Isso mostra um pouco da literatura do Norte, e a partir disso dessa cartografia poética mostrar a nossa região”, assegura.

O poeta paraense Renato Gusmão participa de atividade logo no início da Festa hoje (22), às 19h30, na cerimônia de abertura do Espaço Leia Mais, que terá palestras e uma roda de conversa com cinco escritores. Na quinta-feira, dia 23, às 17h, ocorrerá o lançamento do livro “Itinerário”, de autoria de Gusmão, e na sequência o Espetáculo Poético O Amor é Poesia.

“Eu me senti assim muito honrado e vi a realização de um sonho. Sempre tive muita vontade de ir a Paraty nunca para passear ou para conhecer a Flip. Eu sempre quis ir para trabalhar, fazer um espetáculo poético, e foi uma adivinhação deles esse convite. Eu não pestanejei e aceitei o convite sem nenhum recurso, misturando emoção e razão. É tudo muito caro, hospedagem, alimentação e tudo. Junto com o sonho para conquistar isso, quero representar o Estado do Pará. Essa é maior atenção para o Pará e Amazônia. Estou muito emocionado”, afirmou.

O escritor Daniel da Rocha Leite participará da coletânea do livro de Poesias, Crônicas e Contos selecionados pelo Prêmio Off-Flip 2023 realizado anualmente em nível nacional. Daniel está entre os vencedores nas categorias Poesia e Crônica. Após o lançamento, que será na sexta, dia 24, às 19:30h, no Sesc Paraty, haverá sessões de leituras e uma roda de conversa. “É uma boa chance para conhecer melhor uma cena literária brasileira, estar presente às mesas de conversas, acompanhar as mediações, ir aos lançamentos, em especial, das editoras independentes. Ler, escutar, conversar, trazer alguns livros meus, partilhar sonhos e lutas”, declarou.

O rapper Preto Michel participará do evento “Território da palavra: aonde mora a poesia” junto com Thiago Peixoto e mediação de Claudio Del Puente, na Casa Baderna Literária, localizada no centro histórico de Paraty, na próxima sexta-feira (24), a partir das 14h.