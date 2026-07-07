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Ringo Starr comemora 86 anos com anúncio de nova turnê nos Estados Unidos

Lendário baterista divulgou novas datas da All-Starr Band nos EUA, com destaque para show em local onde não tocava desde 1964

Estadão Conteúdo
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Ringo Starr durante cerimônia em que os Beatles receberam uma estrela na Calçada da Fama em Hollywood, Los Angeles (REUTERS/Phil McCarten)

Ringo Starr celebrou os 86 anos de vida nesta terça-feira, 7, com uma novidade para os fãs. O ex-baterista dos Beatles anunciou, pelas redes sociais, uma nova etapa da turnê da All-Starr Band, que passará por cidades dos Estados Unidos entre setembro e outubro.

A agenda começa em 24 de setembro, em Easton, na Pensilvânia, e termina em 7 de outubro, em Albany, no estado de Nova York. Um dos momentos mais aguardados da série de apresentações será o show marcado para 1º de outubro, no Forest Hills Stadium, em Queens.

O local tem um significado especial para o músico. Ringo não se apresenta ali desde 1964, quando subiu ao palco ao lado dos Beatles durante o auge da beatlemania, em um dos períodos mais marcantes da trajetória do grupo.

Na nova turnê, o artista será acompanhado pelos músicos Steve Lukather, Colin Hay, Warren Ham, Hamish Stuart, Gregg Bissonette e Buck Johnson, integrantes da All-Starr Band, projeto criado por ele no fim da década de 1980 e que reúne nomes consagrados do rock.

Carreira de Ringo Starr

Batizado Richard Starkey, Ringo nasceu em Liverpool, na Inglaterra, e enfrentou uma infância marcada por graves problemas de saúde. Aos 6 anos, ficou internado por quase um ano após complicações provocadas pelo rompimento do apêndice. Anos depois, durante o tratamento contra tuberculose, aos 13, descobriu o interesse pela bateria.

Antes de integrar os Beatles, passou pela banda Rory Storm and the Hurricanes. Em 1962, foi escolhido para substituir Pete Best e completar a formação ao lado de John Lennon, Paul McCartney e George Harrison.

Com o quarteto, participou de uma revolução na música popular e ajudou a transformar os Beatles em uma das bandas mais influentes de todos os tempos. O grupo conquistou nove prêmios Grammy e foi incluído no Rock and Roll Hall of Fame, em 1988.

Após o fim da banda, em 1970, Ringo construiu uma carreira solo consistente, lançou álbuns, atuou no cinema e na televisão e criou a All-Starr Band, projeto com o qual segue excursionando pelo mundo. Em 2018, foi condecorado pela monarquia britânica ao receber o título de cavaleiro das mãos do príncipe William.

O músico tem três filhos - Zak, Jason e Lee - do casamento com Maureen Cox. Desde 1981, é casado com a atriz Barbara Bach.

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