O Liberal chevron right Cultura chevron right

Rick Davies, fundador do Supertramp, morre aos 81 anos nos EUA

Cantor e tecladista lutava contra um câncer na medula óssea há mais de 10 anos

Redação O Liberal

Rick Davies, cantor, pianista e fundador da banda britânica Supertramp, morreu no sábado (6), aos 81 anos, em Long Island, nos Estados Unidos. A informação foi divulgada pela própria banda no domingo (7). O músico enfrentava há mais de uma década um câncer na medula óssea. Davies fundou o Supertramp em 1969, ao lado de Roger Hodgson. O grupo de rock progressivo alcançou fama mundial com o álbum Breakfast in America, lançado em 1979, que vendeu milhões de cópias e recebeu dois prêmios Grammy.

Carreira e legado do músico

O cantor foi responsável por clássicos como “Goodbye Stranger” e “Bloody Well Right”. Davies era considerado a voz e o pianista por trás das músicas mais marcantes do Supertramp. “Seus vocais emocionantes e seu toque inconfundível no Wurlitzer se tornaram o coração do som da banda”, destacou o comunicado oficial publicado nas redes sociais do grupo. Davies nasceu em 1944, na cidade de Swindon, no Reino Unido, e permaneceu como o único membro fundador ativo após a saída de Hodgson em 1983. Após a divisão, havia restrições sobre a execução de músicas compostas pelo ex-parceiro, como o sucesso “The Logical Song”.

Luta contra o câncer

Em 2015, o músico anunciou o diagnóstico de mieloma múltiplo, um tipo de câncer que afeta a medula óssea. A condição o obrigou a iniciar um tratamento agressivo, que levou ao cancelamento de uma turnê europeia do Supertramp. Desde então, a banda não voltou a se apresentar.

Cultura
.
