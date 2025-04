Resumo BBB 25 (16/04): Veja tudo o que rolou na madrugada desta quarta-feira

A madrugada desta quarta-feira (16) no BBB 25 foi marcada por lágrimas, desabafos e conversas tensas. Após a eliminação de Delma, com 67,19% dos votos, os brothers refletiram sobre a permanência no jogo e o novo Paredão, formado por Diego Hypólito, Vitória Strada e Renata.

O Líder João Pedro procurou Vitória para conversar, após indicá-la ao Paredão. Ele tentou justificar sua escolha como uma consequência inevitável da dinâmica da semana.

"Se eu ganhasse, eu nem ia te colocar, mas essa dinâmica aí que fez. Porque eu ia colocar o Diego hoje, se eu ganhasse. Mas ele já estava. Você entende, né?", explicou o goiano.

Apesar da justificativa, Vitória se mostrou desapontada e desabafou com Guilherme no Quarto Anos 50.

"Eu não imaginava que seria a indicada. Porque ele já tinha tido desavenças e questões com outras pessoas aqui no jogo", confessou a atriz.

Enquanto isso, Guilherme agradeceu a João Pedro por não tê-lo indicado. O Líder afirmou que o pernambucano não era sua opção de voto.

Após a formação do Paredão, Diego Hypólito ficou abalado e precisou desabafar com os aliados sobre sua trajetória no programa.

"Estou orgulhoso de mim mesmo no Big Brother. Não é sobre isso, é uma questão minha, pessoal", disse ele para Vitória e Guilherme.

"Você passou por superações. Você sabe quantas pessoas passam pelo que você passa?", confortou a sister.

"Sempre me comparo a mim mesmo (...) Campeão do mundo, medalhista olímpico, e eu não tenho coragem de... Me dá um desespero num grau que eu não consigo explicar", desabafou o atleta, visivelmente emocionado.

Guilherme também precisou de apoio emocional. No Quarto Anos 50, ele chorou pela eliminação de Delma. Renata estava presente no momento e tentou animá-lo: "Era muito bonita a relação de vocês".