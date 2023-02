Repórter é beijado à força por mulher no Carnaval: 'É casado, mas não é capado'; vídeo

Durante a cobertura do Carnaval no Recife (PE), o repórter Rodrigo de Luna, da TV Guararapes - afiliada da TV Record - foi assediado ao ser beijado à força na boca, no sábado (18). O incidente ocorreu enquanto ele entrevistava uma foliã na rua, à espera do Galo da Madrugada.

Durante a entrevista ao vivo, a entrevistada, que se mostrava empolgada com o bloco, segurou o rosto de Rodrigo e o beijou. Em seguida, o repórter tentou se esquivar e alertou a mulher de que era casado. "A última vez que ela fez isso, eu quase apanhei quando cheguei em casa. Se controla, mulher!", disse Rodrigo.

No entanto, a foliã insistiu e o beijou novamente, afirmando que "é casado, mas não é capado". Rodrigo deu continuidade à cobertura, mas o assédio sofrido foi repudiado pela emissora e por internautas que acompanhavam a transmissão.