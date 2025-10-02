Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Renda mensal de Nicole Kidman e Keith Urban é revelada em documentos de divórcio

Estadão Conteúdo

Detalhes da vida financeira de Nicole Kidman e Keith Urban começam a se tornar públicos poucos dias após o ex-casal anunciar a separação. De acordo com o portal americano E! News, a atriz entrou na Justiça com o pedido de divórcio na terça-feira, 30, citando "diferenças irreconciliáveis" como o motivo principal. Entre os documentos apresentados, consta um plano parental que revela qual é a média de ganhos mensais dos artistas.

Nicole e Keith foram casados por 19 anos, e têm duas filhas, Sunday Rose, 17, e Faith Margaret, de 14. Ainda conforme o E!, os advogados de Nicole prepararam uma planilha que foi apresentada como parte do acordo de custódia firmado pelos dois em relação à guarda das filhas. Segundo o material, Nicole e Keith recebem, por mês, US$ 100 mil cada (R$ 533.890,00 (cada), na conversão atual).

Embora altos, os valores condizem. Segundo levantamento recente da revista Forbes, Nicole aparece entre as atrizes mais bem pagas da atualidade, recebendo valores ainda mais alto segundo as estimativas. A atriz e o cantor, aliás, concordaram com o não-pagamento de pensão alimentícia ou qualquer tipo de suporte financeiro para o cuidado das filhas.

Além disso, Nicole ficará com a guarda das filhas pela maior parte do tempo, por 306 dias no ano; Keith terá convivência com as filhas garantida por 59 dias.

Nicole e Urban se conheceram em um evento de gala em 2005 e se casaram no ano seguinte. No último dia 25 de junho, a atriz chegou a celebrar o aniversário de casamento dos dois em um post no Instagram.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Nicole Kidman

Keith Urban

renda

divórcio
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CULTURA

Aos 82 anos, Milton Nascimento é diagnosticado com demência

A família do artista começou a suspeitar de algum quadro clínico ainda no primeiro semestre de 2025

02.10.25 9h02

CULTURA

Espetáculo ‘Elementar’ mistura ritmos amazônicos e consciência ambiental no palco do SESI

Show traz experimentação com canos de PVC, sementes, panelas e outros materiais reaproveitados. Ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla

02.10.25 8h00

EMOÇÃO

Fafá de Belém relata experiência com imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré: 'Ao meu encontro'

Cantora contou que passeio com amigos terminou em surpesa dentro da Igreja de Santo Alexandre; veja o vídeo

01.10.25 23h07

CONFIRMOU

'Ensaios da Anitta' já tem data para ser realizado em Belém; confira

Além de Belém, o "Ensaios da Anitta" costuma passar por outras capitais como Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo, Recife e Fortaleza

01.10.25 12h47

MAIS LIDAS EM CULTURA

TEM PRA TODO MUNDO

Andressa Urach faz vídeo e anuncia conteúdo adulto com o filho, o pai, a irmã, o ex e amigos

Na última segunda-feira (29), a ex-A Fazenda voltou a chocar a internet com o seu novo material

02.10.25 14h07

CULTURA

Aos 82 anos, Milton Nascimento é diagnosticado com demência

A família do artista começou a suspeitar de algum quadro clínico ainda no primeiro semestre de 2025

02.10.25 9h02

SESSÃO DA TARDE

Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, quinta-feira (02/10)?

O filme "Os Inventores" vai ao ar logo após novela "A Viagem”, na TV Globo

02.10.25 11h00

CULTURA

Espetáculo ‘Elementar’ mistura ritmos amazônicos e consciência ambiental no palco do SESI

Show traz experimentação com canos de PVC, sementes, panelas e outros materiais reaproveitados. Ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla

02.10.25 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda