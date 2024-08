Renato Lu celebra a ancestralidade amazônica na Festa no Ninho

Renato Lu, músico apaixonado pela musicalidade, cheiros, cores e sabores da Amazônia, realiza edição da Festa no Ninho, nesta sexta-feira (23), a partir das 20h, no Dom Gastrobar, ao lado de grandes artistas que irão realizar uma noite recheada de nostalgia, música paraense e memórias que entrarão para a eternidade.

"É um projeto lindo, as pessoas que se permitirem estarem presentes, vão sentir uma atmosfera de nostalgia no ar, vamos relembrar aquelas festas de antigamente, regadas aos ritmos puramente amazônicos, vai ser lindo", comenta Renato Lu.

Sobre o objetivo do projeto, Renato Lu ressalta: "O show tem como objetivo retomar a tradição das noites dançantes que sempre fizeram parte da noite paraense, onde se exploravam a dança a dois, com ritmos como a cumbia, zouk, guitarrada, a lambada, o cacico, a brega e os ritmos paraenses que dão o pulsar no coração das pessoas quando ouvem os ritmos calientes que provém da grande influência que a música paraura sofreu dos países do Caribe. Trazendo toda a essência dos ritmos caboclos".

Renato Lu é músico, compositor e intérprete paraense que já participou de várias bandas de sucesso como: Banda Bis, Fazendo Arte e Matéria Prima. Como compositor já participou dos Festivais de Música na cidade de Ourém, Abaetetuba, Castanhal e Maranhão. É ainda produtor, tendo orquestrado diversos espetáculos pela cidade promovendo a cultura amazônica.

No seu projeto Festa no Ninho, a proposta é evocar a música, a exuberância e a ancestralidade amazônica em sua essência, desde as suas raízes até os mais profundos sentimentos.

Na sua identidade musical, Renato representa ritmos latinos, uma atmosfera sedutora e selvagem, com alusão a elementos regionais como o fruto do cupuaçu e o mel, que se entrelaçam diante da infinidade de recursos da natureza amazônica.

Nas letras de suas músicas, Renato Lu reflete sobre a complexidade das relações humanas, onde a dor e a alegria se entrelaçam, e cada pessoa deve ser reconhecida pela sua singularidade. Em sua poesia, a música convida o público a mergulhar em um universo dos sonhos, promessas e autoconhecimento.

Nessa noite especial, o músico paraense de raízes fortemente influenciadas pela cultura e imaginário amazônico, vai receber convidados que compartilham de sua poesia, como o grupo Fé no Batuque, participação de Renata Del Pinho e Mahrcos Monteiro.

Serviço

Renato Lu realiza Festa no Ninho

Quando: sexta-feira (23), às 20h.

Onde: Dom Gastrobar. Tv. Três de Maio. São Brás, Belém.

Informações sobre ingressos: 91 9200-3945 (Ingresso individual R$ 25 e Mesa R$ 100).