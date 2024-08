Belém recebe Barbatuques em turnê nacional com música e oficinas; veja quando

O grupo musical paulistano Barbatuques celebra 25 anos de carreira com uma turnê nacional que percorre 15 cidades do Brasil. Nos dias 24 e 25 de agosto, respectivamente, sábado e domingo, às 20h e 15h, será a vez de Belém receber o show no Teatro do Sesi, localizado no bairro do Marco. Essa série de apresentações pelo país é uma homenagem a Fernando Barba, criador do grupo, que morreu em fevereiro de 2021. Os ingressos estão à venda online no site da Sympla, com valores de R$ 40 e R$ 20 (meia entrada).

Reconhecido pela sua linguagem singular de percussão e música corporal, o Barbatuques também ministrará na capital paraense uma oficina gratuita de música corporal no teatro onde ocorrerá apresentação, no sábado, 24. O curso, voltado para todos os públicos a partir de 14 anos, teve as vagas rapidamente preenchidas, com os ingressos já esgotados.

“Nós chegamos praticamente em todos os lugares com as vagas das oficinas preenchidas. Ficamos muito felizes com isso. Além da coisa artística em si, o grupo tem essa ligação muito forte com a educação. Vários de nós aqui damos aula em escolas, então esse lado pedagógico é cada vez mais importante”, afirmou Giba Alves, um dos integrantes do Barbatuques.

Esta turnê marca a maior circulação do grupo artístico em território nacional. O Barbatuques já se apresentou em cidades como Recife, Fortaleza, Campinas, São Paulo, Curitiba, Santos, São José dos Campos, Caraguatatuba, Manaus, Rio de Janeiro, Brasília, Goiânia e Campos Grande. Agora, pousa em solo paraense para uma das últimas paradas, depois seguirá para Palmas.

Giba compartilhou a alegria de estar viajando pelo país com o grupo e de poder retornar a Belém novamente. “Para a gente é super especial beber um pouco dessa cultura tão única e tão rica que vocês têm aí. Para nós, é um privilégio poder pegar mais elementos de coisas que tem [na cultura da cidade] para botar no nosso balaia paulistinha, misturar e fazer mais música”, disse.

Ele também destacou a energia renovada que o grupo tem recebido ao revisitar diferentes regiões do país, incluindo a região Norte. "Tem sido uma aventura incrível voltar a viajar o Brasil inteiro. Isso é uma recarga de energia artística gigantesca para a gente”, acrescentou.

A improvisação é uma marca registrada do grupo, e Giba adiantou que o público de Belém pode esperar por momentos de interação ao vivo durante os shows. “Esse elemento está sempre presente no grupo, e sim, provavelmente, nós vamos trazer para o palco alguém do Pará, sendo artista ou da oficina, para fazer uma improvisação com a gente”, revelou dando um spoiler da apresentação.

INFLUÊNCIAS

Giba enfatizou que o trabalho do grupo é marcado pela fusão de elementos musicais de diversas regiões do Brasil, utilizando tanto a música corporal quanto instrumentos tradicionais.

"A cultura do Norte nos influencia bastante, e para a gente é uma alegria imensa tocar aí. Quero ouvir muito carimbó aí, entre outras coisas, e ter o contato com o público local”, declarou o artista.

O repertório que será apresentado no show é uma gênese musical do Barbatuques, trazendo uma seleção simbólica de sua discografia. Entre as peças apresentadas estão “Barbapapa’s Groove”, a primeira composição para percussão corporal feita por Fernando Barba, além de hits como “Baianá” e “Baião Destemperado”. O público também poderá apreciar novos singles como “Eu vou Cantar” e “Natureza”, uma parceria com Russo Passapusso.

Sobre a homenagem a Fernando Barba, Giba falou com orgulho sobre o legado do músico e a técnica desenvolvida pelo grupo. "A oportunidade de homenagear o Barba é sempre justa e sempre nos orgulha muito. A técnica que o Barbatuques inventou é realmente única, e isso nos dá muito orgulho, afirmou.

Conheça o Barbatuques

Em sua extensa trajetória, foi muito além dos palcos de mais de 30 países, chegou nas trilhas sonoras do cinema e da publicidade, em jogos, nas pistas de dança em milhares de remixes criados por DJs.

A sonoridade do grupo artístico tem uma sobreposição moderna de estilos e estéticas, são canções e “músicas "instrumentais" em ritmos tradicionais ou contemporâneos, como o baião, coco, samba, maracatu, rap, eletrônico, afoxé, funk, carimbó, toré indígena, rock, beatbox, kecak e a música africana. Exploram a fonética, aspectos rítmicos, harmônicos e melódicos do erudito, da tradição popular brasileira ao pop.

O grupo é formado por André Hosoi, André Venegas, Charles Raszl, Giba Alves, Helô Ribeiro, João Simão, Luciana Cestari, Lu Horta, Mairah Rocha, Marcelo Pretto, Maurício Maas, Renato Epstein, Taís Balieiro.

SERVIÇO

‘Barbatuques 25 anos’ em Belém

Data: 24 e 25 de agosto de 2024;

Horário: 20h (sábado) e 15h (domingo);

Local: Teatro Sesi Belém;

Classificação livre;

Ingressos: R$ 40,00 e R$ 20,00 (meia-entrada).