Renato Aragão se emociona com homenagem no 'Criança Esperança'

Renato Aragão se emocionou durante a sua participação no especial do Criança Esperança, que foi ao ar pela TV Globo nesta segunda-feira, dia 27. O projeto, criado por ele em 1985, completou 40 anos, e há seis anos ele não participava do especial que marca o início da campanha.

O eterno Didi foi chamado ao palco pelo trio de apresentadoras, Xuxa, Angélica e Eliana, que comandaram uma homenagem ao humorista que completou 90 anos.

"Nunca pensei receber tanta alegria, tanta felicidade dessas pessoas, que fazem tudo para proteger as crianças e adolescentes desse país. Agradeço de todo o meu coração. Um beijo para todos que estão aqui!", disse Renato Aragão ao receber a homenagem.

Já no fim da homenagem, Xuxa fez um discurso que ela mesma traduziu para a língua brasileira de sinais. "Você ensinou para todos nós aqui que ter um amigo na vida é muito bom. Obrigado", disse a apresentadora.

Em seguida, a música-tema da campanha Criança Esperança foi tocada, e Renato Aragão caiu em prantos, enquanto era abraçado pelas celebridades presentes no palco do especial.

Ao longo dos 40 anos de existência do Criança Esperança, a campanha já arrecadou mais de R$ 460 milhões, beneficiando cerca de 5 milhões de crianças, adolescentes e jovens de seis mil projetos sociais. Neste ano, o Criança Esperança apoiará 80 instituições em todo o Brasil.