Relembre 5 maiores sucessos da carreira de Preta Gil

A cantora Preta Gil, que lutava contra um câncer colorretal desde 2023, morreu neste domingo (20) nos Estados Unidos. Sua carreira foi marcada por ritmos pop, axé, samba e MPB, além de ser conhecidamente irreverente e muito apaixonante.

Ela estava nos Estados Unidos buscando um tratamento alternativo para a doença, mas não resistiu.

Alguns dos maiores sucessos da cantora marcaram gerações e agora ficarão para sempre lembrados pela irreverência e pela luta de Preta Gil.

Relembre os principais sucessos:

"Sinais de Fogo"

Um dos maiores hits da carreira de Preta Gil, lançado em 2003. A canção fala sobre paixão intensa e foi trilha sonora da novela América (TV Globo, 2005). É considerada um clássico da cantora e muito lembrada pelos fãs.

"Stereo" (com Jota Quest)

Uma parceria de peso com a banda mineira Jota Quest. Música animada e com forte presença nas rádios nos anos 2000. Mistura pop e soul, marca registrada do estilo da Preta.

"Sou Como Sou"

Hino da autoaceitação e do empoderamento. Tornou-se símbolo de resistência e da luta LGBTQIAPN+, com a letra reforçando orgulho da própria identidade. Muito presente nos shows da cantora, especialmente no Carnaval.

"Decote" (feat. Pabllo Vittar)

Lançada em 2017, foi sucesso entre o público jovem. A colaboração com Pabllo Vittar ampliou o alcance da música. Pop com batida dançante, é um hit de pista de dança.

"Meu Corpo Quer Você"

Música envolvente com pegada sensual. Fez bastante sucesso no início da carreira de Preta. Ainda é lembrada como um dos marcos de sua trajetória musical.