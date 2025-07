Famosos lamentam morte de Preta Gil neste domingo, 20

A cantora Preta Gil faleceu neste domingo, 20. Preta estava em Washington, nos Estados Unidos, em tratamento contra o câncer, desde maio de 2025. Artistas e amigos próximos da cantora, lamentam nas redes sociais o falecimento.

O pagodeiro Thiaguinho publicou uma foto ao lado de Preta e lamentou a perda da amiga: “Você nunca vai sair de mim. Nosso amor nunca foi só desse plano… Tô destruído. Um pedaço de mim que se vai… Um pedaço da minha história… 😭”, @thiaguinho se despede de Preta Gil. Sua luz vai seguir em mim… Como a luz desse sol que iluminou tantos momentos do nosso amor. Onde o amor é eterno, a presença nunca se apaga. Te amo eternamente, Didi. Minha irmã, afilhada, madrinha… Meu amor. 🖤”

O casal Angelica e Luciano Huck, também eram amigos próximos de Preta. O casal lamentou a partida da amiga com imagens carinhosas no Instagram e Luciano descreveu a amizade com ela como: "amigos com A maiúsculo".

VEJA MAIS



"Fomos Amigos — com A maiúsculo — por mais de 25 anos. Entre tantos talentos que ela tinha, o de ser amiga dos amigos era dos mais raros e preciosos. Por isso era tão amada. Por isso era tão dela. E não por acaso, partiu justamente no Dia do Amigo. Preta era família. E nós, parte da dela", disse o apresentador.

Angelica descreveu a partida com muita dor: "Não tenho palavras. Só um silêncio cheio de saudade e um coração transbordando gratidão".

A também apresentadora, fez uma homenagem com imagens onde as duas cantavam, dividindo o microfone, e também definiu a forte relação que tinham: "Você foi amiga no sentido mais profundo da palavra, daquelas que a gente leva pra sempre, mesmo quando a presença se transforma em lembrança".

"Gratidão por ter tido você na minha vida, tão perto de mim e da minha família, com esse seu jeito único de ser, inteira, presente, verdadeira", declarou Angelica.

O vocalista do grupo Sorriso Maroto, Bruno Cardoso, também demonstrou as condolências pela morte da colega de profissão: "Uma pessoa de energia ímpar, fará falta. Valeu pelas trocas e pela admiração mútua que sempre tivemos".

O jornalista Bruno Rocha, conhecido pela página Hugo Gloss, lamentou a morte da amiga após luta contra o câncer. "Você será sempre uma parte enorme da minha vida e da minha história!", disse em publicação.

A atriz Alice Wegmann, atriz, também se despediu carinhosamente na web, elogiando sua força de viver: "Soube viver esses 50 anos com maestria e uma autenticidade que serviu de inspiração pra mais gente do que pode imaginar", declarou.