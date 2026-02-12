Reese Witherspoon lamenta morte de James Van Der Beek, que atua em série de 'Legalmente Loira'

Após a morte do ator James Van Der Beek na última quarta-feira, 11, amigos se movimentaram para ajudar sua família e o artista recebeu homenagens. Uma dessas veio de Reese Witherspoon, que através de publicação nas redes sociais, prestou suas condolências.

"Devastada em saber sobre James Van Der Beck", escreveu a atriz. "Um homem extraordinário e talentoso que também demonstrou imensa gentileza e dignidade em todos os seus atos. Oro para que todos os anjos protejam sua família neste momento tão difícil."

Van Der Beek alcançou a fama com sua participação em Dawson's Creek, programa do final dos anos 1990. O último papel do ator é na série de Legalmente Loira cujos filmes originais são protagonizados por Whiterspoon.

Elle se passa antes dos longas originais e, segundo a Deadline, o ator interpretará Dean Wilson, candidato a prefeito. A série está prevista para ser lançada em 1º de julho no Prime Video.

James Van Der Beek tratava um câncer colorretal em estágio 3.