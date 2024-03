Reaproximação entre Neymar e Bruna Biancardi alimenta rumores de reconciliação nas redes

Neymar e Bruna Biancardi parecem estar se reaproximando e alimentam rumores sobre uma possível reconciliação. O ex-casal vive uma fase de paz, após o fim do relacionamento conturbado marcado por boatos de traição do jogador. Os pais de Mavie estão na mansão do atacante em Mangaratiba, no Rio. Eles postaram mensagens de Dia da Mulher.

“Não é atoa (sic) que a peça MAIS FORTE do xadrez é A DAMA. Feliz Dia das Mulheres”, escreveu Neymar nos Stories. Já Bruna, postou fotos de um buquê de flores e uma caixa de bombons. Vários internautas começaram a especular sobre um possível retorno do casal.