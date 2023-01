RBD no Brasil: Venda de ingressos dos shows começa nesta terça-feira (24); saiba onde comprar

Após 15 anos desde o fim do grupo, o RBD confirmou na última semana que voltará a se apresentar em uma turnê de reencontro. Com shows em diversas cidades dos Estados Unidos e México, no Brasil a banda se apresentará em novembro de 2023.

Quando e onde comprar os ingressos para os shows do RBD?

Nesta terça-feira (24), às 10h, os ingressos para os shows em São Paulo e no Rio de Janeiro começaram a ser vendidos na pré-venda, especialmente para clientes que possuem o cartão BRB Card.

A venda para o público geral somente será disponibilizada na próxima sexta-feira (27). Como na pré-venda, os fãs poderão comprar às 10h, de forma online, e às 12h nas bilheterias oficiais. O canal de vendas oficiais é o Eventim.

Quais são os valores dos ingressos para os shows do RBD?

Os valores variam entre R$ 195 e R$ 850 e podem ser parcelados até 5x para clientes BRB Card e 3x para o público geral. Poderão ser comprados até 6 ingressos por CPF e 2 meia-entradas.

Ingressos em São Paulo

O show em São Paulo acontecerá no dia 17 de novembro, no Allianz Parque. Confira os valores.

Pista Premium - R$ 850 (inteira) e R$ 425 (meia)

R$ 850 (inteira) e R$ 425 (meia) Pista - R$ 480 (inteira) e R$ 240 (meia)

R$ 480 (inteira) e R$ 240 (meia) Cadeira Inferior - R$ 560 (inteira) e R$ 280 (meia)

R$ 560 (inteira) e R$ 280 (meia) Cadeira Superior - R$ 420 (inteira) e R$ 210 (meia)

Ingressos no Rio de Janeiro

Já o show no Rio de Janeiro será realizado no dia 19 de novembro, no Estádio Nilton Santos, mais conhecido como Engenhão. Confira os valores.

Pista premium - R$ 850 (inteira) R$ 425 (meia)

R$ 850 (inteira) R$ 425 (meia) Pista / Cadeira Sul - R$ 460 (inteira) R$ 230 (meia)

R$ 460 (inteira) R$ 230 (meia) Cadeira Inferior Leste - R$ 540 (inteira) R$ 270 (meia)

R$ 540 (inteira) R$ 270 (meia) Cadeira Inferior Oeste - R$ 540 (inteira) R$ 270 (meia)

R$ 540 (inteira) R$ 270 (meia) Cadeira Superior Leste - R$ 390 (inteira) R$ 195 (meia)

R$ 390 (inteira) R$ 195 (meia) Cadeira Superior Oeste - R$ 390 (inteira) R$ 195 (meia)

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão do Coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)