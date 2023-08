Rayana Correa estreia programa em parceria com o Grupo Liberal

Inovador e marcante! Assim será o programa “Ray no Liberal” que estreia a partir deste domingo, 27, nas plataformas do Grupo Liberal. Comandado pela influencer paraense, Rayana Corrêa, o público vai poder acompanhar a apresentadora falando sobre assuntos variados e de relevância na capital paraense.

Segundo Rayana, o coração está ansioso para essa estreia. “Estou com as melhores expectativas. Muita gratidão porque é algo novo, diferenciado. E eu espero que todo mundo goste bastante e nos recebe de coração aberto porque estamos trabalhando com muito carinho para entregar o melhor ao nosso público”, afirmou.

A influencer destacou ainda que o público vai poder esperar de tudo. “Será um programa de tudo que as pessoas já viram, vou ser repórter, figurante, vou informar, vou desconstruir muita coisa do que já é visto da Ray nas redes sociais, mas sempre com o intuito de falar de coisas boas”, garantiu.

Rayana destacou ainda a importância de elevar as fronteiras das redes sociais e levar conteúdo para outras plataformas. “A comunicação nas redes sociais ela está cada vez mais acessível, mas saber que você pode variar para outros meios é incrível. Principalmente se tratando do Liberal”, destacou.

Para o primeiro episódio, Rayana foi bem clara, “nosso primeiro episódio será algo que vai parar Belém, de uma atração que está sendo um fenômeno na cidade, não posso mais dar spoleirs” (risos).

A influenciadora tem quase 30 títulos de beleza, mas foram as redes sociais que abriram portas. Com a sua carreira na web, ela já viajou para países da Europa, além de Colômbia, Tailândia, Uruguai, Dubai, dentre outros. No Instagram, ela soma mais de 300 mil seguidores, conquistados um por um de forma orgânica. As “maravilhosas”, como Rayana chama suas seguidoras, andam lado a lado com ela no sucesso, sempre engajando e participando das suas ações e projetos.

