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Rapper brasileiro L7nnon vence Yoko Ono na Justiça e mantém nome artístico; entenda

Yoko Ono ainda pode recorrer à decisão, mas por ora L7NNON pode seguir usando seu nome artístico

Estadão Conteúdo
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O rapper carioca L7NNON venceu na Justiça um processo movido por Yoko Ono, viúva de John Lennon (1940-1980), e poderá seguir usando seu nome artístico. A artista plástica alegava que o nome poderia gerar confusão com o do ex-integrante dos Beatles.

O caso foi parar na Justiça após Yoko, detentora do espólio do músico, entrar com um pedido de oposição ao registro do nome artístico no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). O pedido foi acatado, mas o rapper recorreu.

Em decisão divulgada nesta sexta, 24, a 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2) decidiu, por maioria, negar o pedido da artista japonesa.

A defesa de L7NNON, cujo nome verdadeiro é Lennon dos Santos Barbosa Frassetti, argumentava que a troca da letra E pelo número 7 era suficiente para criar uma identidade visual que difere os dois artistas.

O rapper também diz que seu nome de batismo foi escolhido por seu pai não em referência ao Beatle, mas sim a um personagem da novela Top Model, exibida na Globo entre 1989 e 1990.

"Considera-se que o sinal 'L7NNON' apresenta estilização gráfica relevante com a substituição da vogal 'e' pelo numeral '7', criando identidade própria que se comunica com o público jovem e urbano, consumidor de rap e trap, diferenciando-o do público associado a John Lennon e ao rock. A distância temporal e cultural entre as propostas artísticas reduz a possibilidade de associação com o espólio de John Lennon", diz trecho do acórdão.

Yoko Ono ainda pode recorrer à decisão, mas por ora L7NNON pode seguir usando seu nome artístico.

Quem é L7NNON?

Artista de 32 anos natural do bairro de Realengo, no Rio de Janeiro, L7nnon é um um dos nomes mais conhecidos do rap e do trap nacional. Ele é mais famoso por canções como Ai, Preto e Desenrola, Bate, Joga de Ladin, que viralizaram nas redes sociais. No Spotify, ele acumula 9,5 milhões de ouvintes mensais. Em 2025, ele estreou como ator na novela Dona de Mim, da TV Globo.

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Palavras-chave

MÚSICA/L7NNON/YOKO ONO/DISPUTA
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