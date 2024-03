Rainha das Rainhas 2024: Grupo Liberal lança edição de colecionador com ensaio fotográfico da rainha

A próxima quinta-feira, 21, será um dia especial para os admiradores do concurso Rainha das Rainhas. Para celebrar a edição de número 76, o Grupo Liberal lança uma edição de colecionador com um ensaio fotográfico exclusivo que traz a vencedora Fernanda Costa e as princesas Letícia Moraes, Giselle Geise, Evelyn Moreira e Taís Malato. As imagens foram feitas pelo fotógrafo Fábio Pina, um dos mais conceituados do Pará.

Em um estúdio localizado no bairro de Nazaré, a rainha da Assembleia Paraense (AP) e campeã deste ano e as quatro também classificadas dos clubes Casota, Guará Acqua Park, Pará Clube e Paysandu relembraram o momento de emoção e glamour vivido no dia 23 de fevereiro, na sede campestre da AP.

Evelyn Moreira - Pará Clube (Foto: Fábio Pina)

A diretora geral do concurso, Giordana Maiorana, afirma que a ideia do ensaio nasceu da valorização da relação de carinho que existe entre o concurso e seus espectadores. “Nossa ideia é aproximar a rainha e as princesas de 2024 ao público que gosta e acompanha o concurso. Queremos que as pessoas que gostam e curtem o concurso possam guardar lembranças desse momento tão importante para o carnaval paraense. Com certeza, o maior desafio foi conciliar as agendas de todos os envolvidos”, destaca, relembrando o período de organização do ensaio.

Giselly Geise (Guará Acqua Park) (Foto: Fábio Pina)

Após a realização do ensaio fotográfico, foi possível sentir uma satisfação coletiva entre todos os envolvidos, afirma Giordana. “As meninas ficaram supersatisfeitas e conseguem assim perceber ainda mais a importância delas na participação do concurso", diz. “O Rainha das Rainhas já faz parte da cultura do Carnaval paraense. Assistir na internet e na televisão é maravilhoso porque podemos sempre ver mais de uma vez, mas ter uma lembrança física do concurso, como será esta edição de colecionador, é muito especial para todos; para os que já acompanham há muito tempo e, com certeza, para as vencedoras desse ano e seus familiares também”, completa a diretora.

Conquista

A equipe campeã do Rainha das Rainhas 2024, Fernanda Costa, foi homenageada pela rainha na última quinta-feira, 14. O reconhecimento ocorreu em evento restrito na Assembleia Paraense a convidados e profissionais. Foram lembrados aqueles que estiveram trabalhando ao lado de Fernanda na conquista do título. A campeã se apresentou com a fantasia “Lígia e o Mundiverso”.

“Nos últimos ensaios, quando eu estava com a fantasia quase no peso total, era muito pesada, senti muita dificuldade. Quando estava ensaiando, e eles viam que eu ia desistir e colocar a fantasia no chão, eles começaram a gritar e pular. Para mim isso é muito significativo, porque ali me dava muita energia para continuar. Era uma coisa minha, mas eu também estava ali por eles, representando o trabalho de todo mundo. Esse apoio foi essencial”, relembrou a rainha.

O vice-presidente da Assembleia Paraense, Márcio Braga, também destacou a importância da vitória. “Foi uma alegria muito grande conquistar esse título. Foram 14 anos que a AP passou sem ganhar o concurso. Sempre ficamos entre os primeiros lugares, mas o título não vinha. Finalmente, esse ano veio e ficamos muito felizes. A Fernanda é uma menina de muita garra e teve uma equipe muito boa por trás dela, que passou toda a confiança necessária”, elogiou.