Rainha das Rainhas 2024: Ensaio fotográfico une Fernanda Costa e princesas nesta quarta-feira, 06

A vencedora do Rainha das Rainhas 2024 e as quatro candidatas consagradas como princesas do desfile deste ano realizam um ensaio fotográfico na tarde desta quarta-feira (6). Fernanda Costa, Letícia Moraes, Giselle Geise, Evelyn Moreira e Taís Malato se unem novamente, mas desta vez, fora das passarelas, sob o olhar de Fábio Pina.

Em um estúdio localizado no bairro de Nazaré, a candidata da Assembleia Paraense, vencedora deste ano, e as quatro também classificadas do Casota, Guará Acqua Park, Pará Clube e Paysandu, realizam a sessão de fotos para uma edição especial do caderno de O Liberal, prevista para chegar às bancas na quinta-feira (21).

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do Coordenador do Núcleo de Cultura de Oliberal.com, Abílio Dantas)