Raimundos anima o público antes do show do Guns N' Roses no Mangueirão
Banda brasileira iniciou a programação do show deste sábado (25), em Belém
A banda brasileira de punk rock Raimundos, original de Brasília, abriu a noite deste sábado, no Estádio Olímpico do Pará - Mangueirão, em Belém. O público curte o som dos brasilienses antes da apresentação principal, da banda Guns Mr Rose, a grande atração da noite. Essa não é a primeira vez que a banda brasileira se apresenta na capital paraense, a primeira visita foi no início da carreira nacional da banda, em 1994, logo após o lançamento do seu primeiro álbum homônimo.
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Horas antes do show principal, previsto para às 20h, milhares de pessoas já lotavam o espaço. Mesmo durante o início da banda de abrertura, muitos ainda estavam do lado de fora do estádio e se movimentavam ao interior do complexo.
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