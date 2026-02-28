Capa Jornal Amazônia
Cultura

Radiohead exige que ICE retire música da banda de novo comercial

Em comunicado enviado à imprensa estrangeira, a banda exigiu que o vídeo com a faixa Let Down seja removido das redes sociais

Estadão Conteúdo
fonte

Thom Yorke, vocalista do grupo ()

O Radiohead se junta à lista de artistas que condenaram o uso de suas músicas pelo Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos em comerciais do Serviço de Imigração e Fiscalização Aduaneira (ICE, na sigla em inglês). Em comunicado enviado à imprensa estrangeira, a banda exigiu que o vídeo com a faixa Let Down seja removido das redes sociais.

No mesmo comunicado, o Radiohead afirmou: "Exigimos que os amadores que controlam as redes sociais do ICE a removam. Não tem graça, essa música significa muito para nós e para outras pessoas, e vocês não têm o direito de se apropriar dela sem lutar. E vão se f*der."

Um representante da banda acrescentou à Variety que "é óbvio que isso aconteceu sem a permissão da banda".

O vídeo traz uma montagem de supostas vítimas de violência cometida por "imigrantes ilegais" e usa uma versão em coral da música do Radiohead.

Há duas semanas, o músico Jonny Greenwood, guitarrista da banda, pediu junto do cineasta Paul Thomas Anderson para que um trecho da trilha sonora de Trama Fantasma (2017) seja removido do documentário Melania, sobre Melania Trump, primeira dama dos Estados Unidos.

O filme estreou nos cinemas e deve chegar ao streaming em breve.

A licença adequada foi obtida com a Universal Pictures, que detém os direitos do filme. Por isso, Anderson e Greenwood alegaram em nota que, apesar de o músico não possuir os direitos autorais da trilha, o estúdio teria autorizado o uso sem consultá-lo, o que configuraria quebra de acordo contratual.

A atuação violenta do ICE sob o governo do presidente dos EUA, Donald Trump, tem gerado protestos pelo uso excessivo de força e detenções ilegais nos últimos meses.

Artistas como Sabrina Carpenter, Olivia Rodrigo e SZA também já condenaram o uso de suas faixas em vídeos de propaganda da agência.

No Grammy, no início de fevereiro, nomes como Bad Bunny e Billie Eilish também protestaram diretamente contra as ações do ICE.

