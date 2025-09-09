Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Quem saiu do 'Estrela da Casa'? Talíz é eliminada; veja porcentual de votos

Estadão Conteúdo

A brasiliense Talíz foi a terceira eliminada desta segunda temporada do Estrela da Casa, reality musical exibido pela Rede Globo. No Festival que foi ao ar nesta segunda-feira, 9, ela alcançou a nota 8,7, ficando entre as três piores avaliações do público, ao lado de Bea (8,65) e Biahh Cavalcante (8,71).

O júri do episódio, composto pelo maestro João Carlos Martins, Leo Jaime e Lexa, optou por salvar Bea. Com uma nota inferior à de Biahh Cavalcante, Talíz foi eliminada. Dos 12 participantes do reality, 10 foram avaliados pelo público, já que Daniel Sobral, vencedor da Prova Dono do Palco, e Janício, vencedor do Duelo, estavam imunes.

Thaimá Gonçalves teve a maior nota, alcançando 9,05. Ela foi seguida por Camille Vitoria (8,99), Juceir Jr (8,85), Brenno Casagrande (8,82), Hanii (8,79), Sudário (8,77) e Gabriel Smaniotto (8,73).

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

TV/ESTRELA DA CASA/ELIMINAÇÃO/TALÍZ
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

SERÁ!?

VÍDEO: Thais Sousa instiga fãs ao ‘revelar’ par famoso no Dança dos Famosos

Internautas apontam Rodrigo Faro e Silvero Pereira como possíveis parceiros da coreógrafa paraense

08.09.25 19h24

CULTURA

Música amazônica, brasilidade e artistas globais marcam os 20 anos do Festival Se Rasgum

Evento realizado hoje terá dois palcos, DJs, ativações culturais e mais de dez horas de programação no Porto Futuro

06.09.25 8h00

FAMOSOS

Fafá de Belém se apresenta em Buenos Aires em homenagem aos 203 anos da Independência do Brasil

Cantora paraense divide o palco com André Mehmari no Teatro Colón, a convite do Itamaraty

05.09.25 20h06

VIXI...

Festival Lambateria 2025 é cancelado por falta de patrocínio, divulga organização

Apesar da suspensão, organização confirmou que haverá edição especial na sexta-feira do Círio, em Belém

05.09.25 19h29

MAIS LIDAS EM CULTURA

SURTOU?

VÍDEO: Cantor Silva causa polêmica ao atacar Virginia, Luísa Sonza e Serginho Groisman durante show

Declarações do cantor no Festival Vibrar viralizam nas redes; Silva também fez críticas à indústria musical, Paula Lavigne e agências de marketing

08.09.25 21h23

CULTURA

'Cartola Vive' mostra a essência do samba no Theatro da Paz

Ator Flávio Bauraqui apresentará o espetáculo nesta quarta (10) e na quinta (11), às 20h

09.09.25 8h00

CULTURA

Ronaldo Silva lança disco ‘Maquinista’ e celebra título de Mestre de Cultura do Pará

O espetáculo reúne músicas de quatro álbuns recentes lançados em plataformas digitais

09.09.25 8h00

EUA: policiais de Los Angeles encontram corpo dentro de carro de cantor famoso

09.09.25 10h48

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda