Quem falsificou assinaturas de Ana Hickmann? Perícia revelou identidade, diz colunista

A apresentadora e modelo Ana Hickmann revelou ter descoberto a falsificação de pelo menos 48 assinaturas suas em documentos oficiais, incluindo acordos com bancos, cheques e outros registros.

Segundo o Instituto Del Picchia, encarregado da análise contratada pela apresentadora, a responsável pelas falsificações foi identificada como Cláudia Helena dos Santos, ex-agente de Ana Hickmann e reconhecida como "braço direito" de Alexandre Correa, ex-marido da artista. As informações foram divulgadas pelo Portal Léo Dias.

O Instituto Del Picchia, após estudo de contratos firmados com os bancos Daycoval, Safra e Itaú, cheques e outros documentos, identificou que todas as assinaturas são da mesma pessoa. Segundo o instituto, Claudia Helena dos Santos realizava as imitações de forma tão habilidosa e constante que praticamente "criou" uma assinatura para ser atribuída a Ana Lúcia Hickmann. Elementos da própria grafia de Cláudia foram incorporados em suas falsificações, conforme divulgado pelo portal.