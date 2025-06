Quem era o cantor de forró que morreu aos 42 anos? Gisley Ribeiro passou mal durante show

Gisley Ribeiro, cantor de forró, morreu aos 42 anos neste sábado, 21, após passar mal durante um show. Ele estava se apresentando em um bar em Juazeiro, na Bahia, quando sentiu dores no peito e precisou ir a um hospital.

De acordo com o Diário do Nordeste, o cantor chegou a receber atendimento médico, mas não resistiu. O velório ocorreu no domingo, 22, e reuniu apenas amigos e familiares do cantor.

A família ainda não se manifestou sobre a morte do artista.

Quem era Gisley Ribeiro?

Gisley Ribeiro era um cantor de forró que se apresentava em cidades vizinhas: Petrolina, em Pernambuco, e Juazeiro, na Bahia.

O artista contava com sete mil seguidores em seu perfil no Instagram, onde compartilhava sua rotina como músico e trechos de suas apresentações. Ele também tinha um canal no Youtube onde publicava covers.

Antes de trabalhar sozinho, o músico fez parte de uma dupla, Gisley e Gabriel. Os dois trabalharam juntos de 2016 a 2022.