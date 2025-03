Saiba quem é Owen Cooper, protagonista da série 'Adolescência', da Netflix

O jovem ator Owen Cooper, de 15 anos, está conquistando o público com sua estreia como protagonista em "Adolescência", série da Netflix que rapidamente se tornou uma das mais assistidas na plataforma de streaming. Interpretando James Miller, Cooper vem recebendo elogios por seu desempenho no papel, que marcou sua estreia nas produções audiovisuais.

Nascido em Warrington, na Inglaterra, Owen é o caçula da família e, surpreendentemente, não tinha ambições de seguir a carreira de ator. Seu pai, Andy, trabalha como técnico de informática, enquanto sua mãe, Noreen, é cuidadora. Seus irmãos, Ollie e Connor, atuam como eletricistas. Em uma entrevista à revista IDqueria, Owen declarou: "Eu nunca quis realmente ser ator. Não estava no meu DNA."

VEJA MAIS

A jornada de Owen Cooper antes de "Adolescência"

Em 2024, o diretor de elenco da série, Shaheen Baig, iniciou uma busca por jovens talentos nas escolas de teatro do Reino Unido. Na época, Owen estava atuando como um simples passatempo, sem grandes expectativas de seguir essa carreira. Após ser convidado para um teste, Cooper conquistou o papel de James Miller. O sucesso de sua atuação e o impacto da produção fizeram com que a Netflix divulgasse um vídeo dos bastidores do teste, que pode ser conferido pelos fãs.

Antes de ser descoberto para atuar, Owen sonhava em seguir outra carreira que também o colocaria sob os holofotes: o futebol. Torcedor do Liverpool, ele começou a praticar o esporte desde muito jovem, mas a atuação acabou chamando mais sua atenção. Uma de suas maiores inspirações no cinema é Tom Holland, especialmente pela atuação em "O Impossível" (2012), filme no qual o ator tinha 16 anos, um ano a mais que Owen.

Mas a trajetória de Owen não para por aí. Ele também participou da série "Film Club" da BBC Three, escrita e estrelada por Aimée Lou Wood e Ralph Davies. Segundo a Variety, o jovem ator apresentará uma adaptação do clássico "Morro dos Ventos Uivantes", dirigido por Emerald Fennell e estrelado por Margot Robbie.

(*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de OLiberal.com)