Quem é Marcel Lucena, participante do 'BBB 26'?

A lista de candidatos ao grupo Pipoca do Big Brother Brasil 26 começou a ser revelada ao público nesta sexta-feira, 9. Entre os quatro jogadores da Casa de Vidro da região Sudeste que disputam vaga no reality show está Marcel Lucena, de 35 anos. Ele é advogado e natural de Catanduva, no interior de São Paulo, onde vive hoje.

O paulista foi considerado um milagre pela família quando nasceu: a mãe havia perdido cinco gestações antes dele. Maria Regina morreu em 2024 e apoiava o sonho do filho de participar do reality. Desde então, Marcel voltou a morar na casa da família para cuidar do pai. Tem como xodó a sobrinha, filha de sua irmã.

Marcel começou a trabalhar aos 14 anos como entregador de jornal e depois como office boy para ajudar em casa. Como advogado, atua em um escritório focado em ações trabalhistas. No tempo livre, gosta de correr e de ir à academia: "Lá é o lugar onde tem mais mulher solteira hoje em dia", declarou ele em comunicado enviado pela TV Globo à imprensa.

Ele se descreve com uma pessoa "alegre", porém "impulsiva". "Não sou barraqueiro, mas não gosto de ser mandado", explica. Quer entrar para o BBB para retribuir os esforços da família e "dar uma vida de mais mordomia para o meu velho", conta.

Diz, ainda, que não tem medo de ser cancelado e nem rejeitado, e não deixará de se posicionar. No reality, quer fazer amigos e formar casal.

Na Casa de Vidro instalada na região Sudeste, também estão Gabriela, Milena e Breno. Ao todo, 20 pessoas participam da etapa inicial, divididas entre as Casas de Vidro que estão espalhadas por cinco regiões do País.

A partir da apresentação dos perfis, o público escolhe quem seguirá para o reality show, sendo um homem e uma mulher de cada casa. O BBB 26 estreia na próxima segunda-feira, 12.