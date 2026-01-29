Capa Jornal Amazônia
Quem é Laura Keller? Ex-campeã de reality se pronuncia após acusação de agressão

DJ afirma que agiu em legítima defesa após desentendimento com o ex-namorado

Hannah Franco
fonte

Ex-campeã do Power Couple, Laura Keller é acusada de agressão e se defende. (Reprodução/Instagram)

A DJ e influenciadora Laura Keller, campeã da primeira edição do Power Couple Brasil, se pronunciou nesta quinta-feira (29) após ser acusada de agressão pelo ex-namorado, o empresário Thales Alves. O caso veio à tona após um desentendimento ocorrido na noite de quarta-feira (28), dias depois de o casal anunciar o fim do relacionamento.

Segundo Thales, a discussão teria começado por divergências relacionadas ao destino de um perfil do casal em uma plataforma de conteúdo adulto. De acordo com o empresário, ele defendia o encerramento da conta para que nenhum dos dois continuasse utilizando o material produzido em conjunto.

Em vídeos publicados nas redes sociais, Thales afirmou que Laura o teria agredido após ele discordar da proposta de divisão e manutenção da conta. “Quem fez crescer a plataforma foi eu e ela. Não fui eu sozinho, nem foi ela sozinha”, disse. Ele também divulgou um trecho de vídeo em que Laura aparece desferindo tapas durante a discussão.

Ainda segundo o empresário, ele pretende registrar um boletim de ocorrência e afirmou que não reagiu fisicamente às agressões. “A única ferramenta do homem hoje em dia é o telefone”, declarou em uma das publicações.

Laura Keller alega legítima defesa

Laura Keller não negou o episódio, mas afirmou que agiu em legítima defesa. Em seu perfil no Instagram, a DJ relatou que o ex-companheiro se recusava a deixar sua residência e que teria feito ameaças de exposição pública.

“Mandei sair da minha casa e não saiu. Pedi várias vezes. Perdi a paciência. Ele estava me ameaçando”, afirmou. Em outro trecho, Laura disse que se sentia pressionada e que vinha enfrentando um relacionamento marcado por conflitos frequentes.

A influenciadora também esclareceu que a conta de conteúdo adulto que motivou a discussão está registrada em seu nome e sempre esteve vinculada à sua imagem. Após o término, ela afirmou ter proposto a retirada dos conteúdos relacionados a Thales e o pagamento da parte combinada, proposta que, segundo ela, foi recusada.

De acordo com Laura, o impasse se agravou quando Thales teria acessado a conta e alterado a senha. “É a minha imagem. As pessoas seguem porque é a Laura Keller. Ofereci apagar tudo o que envolvia ele e pagar a parte dele, mas ele não aceitou”, relatou.

A DJ afirmou ainda que decidiu manter a conta ativa após o término do namoro, respeitando o acordo financeiro estabelecido entre os dois enquanto estavam juntos.

Quem é Laura Keller

image Laura Keller e Jorge Sousa, no Power Couple. (Reprodução)

Aos 38 anos, Laura Keller ficou conhecida nacionalmente por sua participação na série “Pé na Cova” (2013) e em realities como Power Couple Brasil (2016) e Ilha Record (2021). No Power Couple, ela venceu a competição ao lado do então marido, o produtor de eventos Jorge Sousa, com quem tem um filho, Jorge Emanuel, de cinco anos.

No reality da Record, o casal ganhou notoriedade pelo perfil competitivo e recebeu o apelido de “Casal Kamikaze”. Laura e Jorge se separaram no fim de 2020. O relacionamento com Thales Alves teve início em 2022 e foi marcado por idas e vindas, com anúncios públicos de término antes do rompimento definitivo.

Na véspera da briga, Laura havia divulgado conversas com mulheres que acusavam Thales de flertar e enviar imagens íntimas sem consentimento durante o relacionamento. Após a repercussão do caso, a DJ afirmou que não pretende retomar o relacionamento. “Eu acredito que teve que acontecer algo catastrófico para não ter volta”, disse Laura, ao comentar o episódio nas redes sociais.

