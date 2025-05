Quem é Julia Anquier, filha de Débora Bloch que casou com cantora

Julia Anquier, filha da atriz Débora Bloch, que interpreta Odete Roitman em Vale Tudo, e do cozinheiro Olivier Anquier, celebrou seu casamento com a cantora Maria Beraldo no sábado, 24, em uma cerimônia para familiares e amigos.

Registros da festa foram compartilhados nas redes sociais pelo pai e o avô de Julia, o ator Jonas Bloch.

Seguindo os passos do avô e da mãe, a carioca de 32 anos também fez carreira no audiovisual, mas como diretora e roteirista.

Seus trabalhos mais recentes são o longa-metragem Sangueiro, de suspense e realismo fantástico, escrito e dirigido com Thais Guisasola, e a série policial Terra do Meio, desenvolvida com uma bolsa do Projeto Paradiso para o TorinoFilmLab, laboratório italiano para cineastas em início de carreira.

Formada em Nova York pela School of Visual Arts, Julia Anquier realizou seu primeiro projeto autoral em 2017, com o curta-metragem Adeus À Carne, exibido em festivais nacionais e internacionais.

O tema do filme, indicado ao Grande Prêmio do Cinema Brasileiro em 2019, é a violência sexual vivenciada por um trio de amigas durante um Carnaval carioca.

Também colaborou no roteiro das séries Todxs Nós, da HBO, e Boca a Boca (Netflix) e na finalização do roteiro do documentário Helô, de Lula Buarque, sobre a acadêmica feminista Heloísa Teixeira.