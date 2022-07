Quem é Isabel Teixeira? De Bruaca a garota propaganda; conheça a trajetória da atriz

Maria Bruaca ganhou os corações de quem acompanha a novela "Pantanal", interpretada pela atriz Isabel Teixeira, de 48 anos, a personagem vive um casamento infeliz e repleto de traições e mentiras com Tenório (Murilo Benício), o qual manteve, por mais de 20 anos, uma segunda família escondida com outra esposa. As coisas começaram a mudar quando Maria decide se relacionar com Levi (Leandro Lima) e depois com Alcides (Juliano Cazarré), e começou um processo de se valorizar.

Mesmo tendo conquistado o público com o papel atual, Isabel tem uma longa trajetória como atriz. Formada pela Escola de Arte Dramática da USP, parte de sua carreira sempre esteve ligada ao teatro. Na Globo, a atriz já atuou na novela "Amor de Mãe", como Lídia, e na série "Desalma", como a versão adulta de Anele.

Com 38 anos de carreira, a paulista contou que o amor pela atuação surgiu dentro da própria família. Filha do cantor Renato Teixeira, a influência artística sempre esteve presente em sua vida.

"Minha casa era uma festa, minha mãe era atriz de teatro paulista. A casa estava sempre aberta e eu ia muito para as coxias", contou ela no programa "Mais Você".

Renato também participou de "Pantanal" e segundo ela esse fato os aproximou: "Fui aquela criança de pais separados na década de 1970, 1980. A gente se fala todos os dias. Mas a novela nos aproximou de alguma maneira. A gente se viu juntos fazendo um trabalho onde cada um chegou por conta própria. Tenho certeza que meu pai está muito feliz".

Recentemente, Isabel foi convidada para participar de sua primeira campanha publicitária com a marca de maquiagem Vult. A atriz contou que não tinha o hábito de usar maquiagem, mas que recentemente voltou a se maquiar.

"Eu fiquei muito tempo sem usar maquiagem, por opção. Mas recentemente, de um jeito muito lúdico e de uma maneira não autoritária, me encontrei com a maquiagem de novo. E é uma delícia ser maquiada e se maquiar, se divertir com isso. E eu posso me maquiar e também posso não me maquiar. O princípio disso tudo não é o da obrigação, da autoridade, é uma escolha. E todo mundo pode. É aí que a gente vê a potência, onde a gente pode chegar, essa é a verdadeira beleza", afirmou ela.

