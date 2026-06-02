Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Quem é Faye? Conheça a protagonista de God of War: Laufey e sua ligação com Kratos

Faye finalmente assume o papel principal em God of War: Laufey, spin-off anunciado para PlayStation 5 durante o State of Play 2026

Hannah Frano
fonte

Quem é Faye em God of War? Nova protagonista ganha jogo próprio no PS5 (Divulgação/PS5)

Após anos sendo uma das personagens mais importantes da saga nórdica de God of War sem nunca protagonizar um jogo, Faye finalmente ganhará os holofotes em God of War: Laufey, novo spin-off da franquia anunciado pela desenvolvedora Santa Monica Studio durante o State of Play desta terça-feira (2).

Conhecida também como Laufey, a gigante que se tornou esposa de Kratos e mãe de Atreus, a personagem terá sua própria aventura em uma história inédita que promete expandir o universo da série e apresentar novas mitologias.

VEJA MAIS

image Criador de 'God of War' detona primeira imagem da série: 'Terrível'
O criador especulou que, talvez, a escolha da imagem tenha sido feita de forma proposital

image Em janeiro, PS Plus terá God of War Ragnarök e mais 10 jogos; confira a lista
Os novos jogos ficam disponíveis para download nos consoles PlayStation 4 (PS4) e PlayStation 5 (PS5), a partir da próxima terça-feira (21/01)

O jogo ainda não possui data de lançamento, mas já foi confirmado para o PlayStation 5.

Quem é Faye em God of War?

Embora tenha aparecido apenas em lembranças, visões e flashbacks nos jogos anteriores, Faye foi uma peça fundamental para os acontecimentos de God of War (2018) e God of War Ragnarök.

Foi seu último desejo — que suas cinzas fossem espalhadas no ponto mais alto dos Nove Reinos — que deu início à jornada de Kratos e Atreus. Com o passar da história, os jogadores descobriram que esse pedido fazia parte de um plano cuidadosamente elaborado por ela, que possuía conhecimento sobre profecias e eventos futuros.

Ao longo da saga nórdica, Faye se mostrou muito mais do que apenas a esposa do protagonista. Sua influência impactou diretamente o destino dos gigantes, dos deuses e de diversos reinos.

Qual será a história de God of War: Laufey?

Segundo as informações reveladas pela Santa Monica Studio, a trama se passa logo após a morte de Faye, mostrada indiretamente em God of War (2018).

No novo jogo, a personagem surge em um misterioso reino chamado Everywhen, descrito como uma espécie de pós-vida dos deuses e um local onde toda a magia do universo converge.

O lugar reúne divindades e criaturas de diferentes mitologias, criando um ambiente onde culturas e crenças distintas coexistem — nem sempre de forma pacífica.

Durante sua jornada, Faye precisará enfrentar ameaças e descobrir como controlar seus poderes enquanto tenta proteger Kratos e Atreus, mesmo estando em outra dimensão.

Kratos estará no novo God of War?

Até o momento, Kratos não foi confirmado como personagem jogável em God of War: Laufey.

No entanto, a história do jogo está diretamente ligada ao Fantasma de Esparta e ao filho Atreus. A expectativa é que ambos apareçam ao longo da narrativa, seja por meio de visões, memórias ou participações especiais.

O foco principal, porém, será a trajetória de Faye e os acontecimentos que ocorrem após sua morte.

Quais mitologias estarão presentes?

Uma das grandes novidades do novo jogo é a presença de diferentes mitologias além da nórdica.

No trailer de revelação aparecem duas divindades importantes:

  • Sekhmet, ligada à guerra, vingança, pragas e cura na mitologia egípcia;
  • Begtse, antigo deus da guerra da tradição mongol.

Segundo a descrição oficial, ambos exercem influência sobre o Everywhen e parecem estar relacionados à corrupção que ameaça o reino.

A expectativa é que outras figuras mitológicas de diferentes culturas também apareçam durante a aventura.

Como será a jogabilidade?

God of War: Laufey marca um retorno parcial às origens da franquia.

O combate apresentado no trailer é mais próximo do estilo hack and slash dos primeiros jogos da série, com ataques rápidos, combos aéreos e foco em ação intensa.

Além disso, Faye contará com a ajuda de dois companheiros incomuns:

  • Phranque, um cubo cósmico gelatinoso dublado por Jack Quaid;
  • Rue, uma espada que auxilia a protagonista durante os combates.

A própria Faye será interpretada por Deborah Ann Woll, que retorna ao universo da franquia em um papel de destaque.

God of War: Laufey será lançado para qual console?

Até o momento, a Santa Monica Studio confirmou que God of War: Laufey será lançado exclusivamente para PlayStation 5.

Ainda não há uma data oficial de estreia, mas novas informações devem ser divulgadas nos próximos meses.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

videogame

games

god of war
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

ARTE

Mosqueiro recebe 1ª Feirinha Literária no feriado de Corpus Christi

Organizada pelos Escritores da Praia e pelo Gipace/IFPA, o evento promove o encontro de leitores e artistas na Praça da Vila

02.06.26 14h35

MODA E FUTEBOL

De Jacquemus a Ricardo Almeida: Especialista paraense destrincha os looks das seleções para a Copa

Entenda como grandes marcas redesenharam os uniformes oficiais da comissão técnica e dos jogadores, misturando a tradição da alfaiataria com a modernidade do sportswear e a estética Old Money

02.06.26 13h50

FAMOSOS

Faustão recebe alta após uma semana internado

Ex-apresentador estava internado desde 25 de maio para retirada de sonda gástrica no Hospital Albert Einstein.

02.06.26 13h45

AMOR

Deborah Secco deixa escapar que está noiva de Dudu Borges em conversa com Milton Cunha

A artista deixou escapar o pedido de casamento, mas optou por não dar detalhes sobre o momento para preservar a vida privada do casal, que está junto desde março de 2025

02.06.26 10h30

MAIS LIDAS EM CULTURA

viralizou

Vídeo íntimo de Gracyanne Barbosa vaza na internet antes do BBB 25; veja

Imagens foram publicadas após a musa fitness ser confirmada no Big Brother Brasil 25

12.01.25 10h48

SERÁ?

Yasmin Brunet comenta suposto OVNI no Paraná e dispara: 'Tem ETs fingindo que são pessoas'

Modelo comentou vídeo que viralizou nas redes sociais e afirmou acreditar na presença de extraterrestres vivendo entre humanos

02.06.26 21h40

círio de nazaré

Varanda terá 'braço em Portugal' e Fafá exalta cultura e o jeito paraense de viver

Lançamento do Varanda de Nazaré 2026 foi cercado de emoção com convidados especiais em São Paulo

02.06.26 23h13

LUTO

Gilberto Gil publica nota de falecimento: 'momento difícil em família'

De acordo com a publicação, a família está dedicada aos procedimentos necessários para a repatriação do corpo de Nova Iorque para o Brasil.

20.07.25 21h24

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda