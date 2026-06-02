Quem é Faye? Conheça a protagonista de God of War: Laufey e sua ligação com Kratos

Após anos sendo uma das personagens mais importantes da saga nórdica de God of War sem nunca protagonizar um jogo, Faye finalmente ganhará os holofotes em God of War: Laufey, novo spin-off da franquia anunciado pela desenvolvedora Santa Monica Studio durante o State of Play desta terça-feira (2).

Conhecida também como Laufey, a gigante que se tornou esposa de Kratos e mãe de Atreus, a personagem terá sua própria aventura em uma história inédita que promete expandir o universo da série e apresentar novas mitologias.

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O jogo ainda não possui data de lançamento, mas já foi confirmado para o PlayStation 5.

Quem é Faye em God of War?

Embora tenha aparecido apenas em lembranças, visões e flashbacks nos jogos anteriores, Faye foi uma peça fundamental para os acontecimentos de God of War (2018) e God of War Ragnarök.

Foi seu último desejo — que suas cinzas fossem espalhadas no ponto mais alto dos Nove Reinos — que deu início à jornada de Kratos e Atreus. Com o passar da história, os jogadores descobriram que esse pedido fazia parte de um plano cuidadosamente elaborado por ela, que possuía conhecimento sobre profecias e eventos futuros.

Ao longo da saga nórdica, Faye se mostrou muito mais do que apenas a esposa do protagonista. Sua influência impactou diretamente o destino dos gigantes, dos deuses e de diversos reinos.

Qual será a história de God of War: Laufey?

Segundo as informações reveladas pela Santa Monica Studio, a trama se passa logo após a morte de Faye, mostrada indiretamente em God of War (2018).

No novo jogo, a personagem surge em um misterioso reino chamado Everywhen, descrito como uma espécie de pós-vida dos deuses e um local onde toda a magia do universo converge.

O lugar reúne divindades e criaturas de diferentes mitologias, criando um ambiente onde culturas e crenças distintas coexistem — nem sempre de forma pacífica.

Durante sua jornada, Faye precisará enfrentar ameaças e descobrir como controlar seus poderes enquanto tenta proteger Kratos e Atreus, mesmo estando em outra dimensão.

Kratos estará no novo God of War?

Até o momento, Kratos não foi confirmado como personagem jogável em God of War: Laufey.

No entanto, a história do jogo está diretamente ligada ao Fantasma de Esparta e ao filho Atreus. A expectativa é que ambos apareçam ao longo da narrativa, seja por meio de visões, memórias ou participações especiais.

O foco principal, porém, será a trajetória de Faye e os acontecimentos que ocorrem após sua morte.

Quais mitologias estarão presentes?

Uma das grandes novidades do novo jogo é a presença de diferentes mitologias além da nórdica.

No trailer de revelação aparecem duas divindades importantes:

Sekhmet, ligada à guerra, vingança, pragas e cura na mitologia egípcia;

Begtse, antigo deus da guerra da tradição mongol.

Segundo a descrição oficial, ambos exercem influência sobre o Everywhen e parecem estar relacionados à corrupção que ameaça o reino.

A expectativa é que outras figuras mitológicas de diferentes culturas também apareçam durante a aventura.

Como será a jogabilidade?

God of War: Laufey marca um retorno parcial às origens da franquia.

O combate apresentado no trailer é mais próximo do estilo hack and slash dos primeiros jogos da série, com ataques rápidos, combos aéreos e foco em ação intensa.

Além disso, Faye contará com a ajuda de dois companheiros incomuns:

Phranque, um cubo cósmico gelatinoso dublado por Jack Quaid;

Rue, uma espada que auxilia a protagonista durante os combates.

A própria Faye será interpretada por Deborah Ann Woll, que retorna ao universo da franquia em um papel de destaque.

God of War: Laufey será lançado para qual console?

Até o momento, a Santa Monica Studio confirmou que God of War: Laufey será lançado exclusivamente para PlayStation 5.

Ainda não há uma data oficial de estreia, mas novas informações devem ser divulgadas nos próximos meses.