Criador de 'God of War' detona primeira imagem da série: 'Terrível'

David Jaffe, criador de God of War, criticou a primeira imagem divulgada pelo Prime Video da série de TV inspirada nos jogos de videogame. Em seu canal no YouTube, o designer classificou a imagem como "terrível" e "ruim em muitas maneiras".

A imagem em questão foi revelada pelo Prime Video na última sexta-feira, 27, e traz os atores Ryan Hurst e Callum Vinson como Kratos e seu filho, Atreus. Segundo Jaffe, ele não gostou da pose do herói na imagem divulgada.

"A expressão dele é idiota", afirmou. "Se você vai revelar um personagem que é inédito para a maioria das pessoas, e você espera que ele carregue a série adiante, fará a revelação desta maneira?"

O criador especulou que, talvez, a escolha da imagem tenha sido feita de forma proposital, e que a série possivelmente prefira dar um foco maior à história e ao relacionamento entre pai e filho. Mesmo assim, ele acredita que os aspectos visuais não favoreceram os personagens.

"Tudo bem, mas neste ponto, vocês poderiam encontrar uma imagem em que o Kratos não pareça estar cagando na floresta? Porque é isso que parece estar acontecendo."

Apesar de não ter gostado da escolha, Jaffe demonstrou depositar confiança no projeto. "Tenho certeza que todo mundo está se esforçando bastante, mas isso é tão idiota", prosseguiu.

"Sejamos honestos, duas coisas podem ser verdadeiras. Essa pode ser uma imagem terrível, e é. E Ron Moore, que é o showrunner, é maravilhoso. Não tenho dúvidas de que a série vai ser muito boa."

A série live-action de God of War ainda não tem previsão de lançamento. Na trama, inspirada nos jogos mais recentes, Kratos deixa a Grécia Antiga e se estabelece em uma região dominada pela mitologia nórdica, e precisa lidar com o passado violento enquanto tenta criar o filho. O elenco tem ainda Teresa Palmer, Ed Skrein e Mandy Patinkin.