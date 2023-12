Quem é a primeira-dama de Salvador que se irritou com flerte de Anitta? veja

Rebeca Cardoso, uma aluna de medicina de 36 anos, ganhou destaque em páginas de fofocas nas redes sociais após se irritar com seu marido e prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), após uma brincadeira feita pela cantora Anitta durante o carnaval deste ano. A “Girl from Rio” identificou o prefeito de cima do trio elétrico e disparou: “delícia”. Levando na esportiva, o político publicou a cena nas próprias redes sociais e ainda marcou a esposa - a primeira dama: “Rebeca, corre aqui!”.

Quem é a esposa do prefeito de Salvador?

Rebeca Cardoso é enfermeira e mãe de um menino, fruto do relacionamento com Bruno Reis. Rebeca também é influencer e conta com mais de 30 mil seguidores e costuma mostrar detalhes do dia a dia. Recentemente, ela comemorou os estudos em medicina. Ela também costuma mostrar a rotina com o pequeno Breno. A influencer não tem nenhuma foto ou vídeo com o marido em seu feed.

Segundo a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, o casamento do prefeito de Salvador com a primeira dama não vai bem há um tempo. De acordo com a jornalista, uma fonte afirma que a estudante de medicina chegou a anunciar o fim do casamento dos dois em março do ano passado. Pouco mais de três meses após o anúncio do fim do casamento, os dois reataram. Em julho de 2022, o prefeito compartilhou uma foto ao lado de Rebeca e dos filhos, em Curaçá, norte da Bahia.