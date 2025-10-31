Capa Jornal Amazônia
'Que momento!', reflete William Bonner em post sobre seu penúltimo dia na bancada do JN

Estadão Conteúdo

William Bonner já está em clima de despedida do Jornal Nacional. Na noite desta sexta-feira, 31, o jornalista deixa oficialmente a bancada do telejornal da Globo após 29 anos. No Instagram, ele refletiu sobre o momento.

Na quinta-feira, 30, o âncora compartilhou uma foto ao lado de Renata Vasconcellos, sua companheira de bancada, e escreveu: "Meu penúltimo Jornal Nacional como titular e parceiro da Renata Vasconcellos".

Na legenda, Bonner também adiantou a programação para a edição desta sexta: "Receberemos o César Tralli, que ocupará essa minha posição na bancada mais importante do jornalismo brasileiro. Que momento!".

Tralli assume o comando do Jornal Nacional a partir de segunda-feira, 3. A dança das cadeiras entre os âncoras dos telejornais da Globo começou na quinta-feira, 30: o jornalista apresentou pela última vez o Jornal Hoje, que passa a ser comandado por Roberto Kovalick - ele, por sua vez, será substituído por Tiago Scheuer no Hora 1.

Em setembro, quando anunciou sua saída, Bonner disse que os filhos motivaram a decisão e que "a conta não estava fechando".

