Que horas estreia o 10º e último episódio da 2ª temporada de Ruptura?

A aclamada série Ruptura , vencedora do Emmy e estrelada por Adam Scott, que interpretou Ben Wyatt na série de comédia Parks & Recreation, está se aproximando do desfecho de sua segunda temporada. Mas quando exatamente o décimo e último episódio desse novo ciclo será lançado no Apple TV+?

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Conheça o dorama 'Wonderful World', estrelado por Cha Eun-woo; saiba a história e onde assistir]]

Qual é a trama de Ruptura ?

A história de Ruptura acompanha Mark (Adam Scott), funcionário das Indústrias Lumen, uma empresa que busca equilibrar a vida pessoal e profissional de seus colaboradores por meio de um procedimento inovador. Esse experimento separa necessariamente as memórias dos funcionários, de modo que, enquanto estão no ambiente de trabalho, só têm lembranças de suas funções. Já ao sair do escritório, não se registrou nada relacionado à sua vida profissional.

Na prévia da segunda temporada, vemos Mark retornando ao trabalho após os eventos impactantes que encerraram a primeira fase da série.

Além de Adam Scott, o elenco conta com grandes nomes como Patricia Arquette ( Boyhood: Da Infância à Adolescência ), John Turturro ( Batman ), Christopher Walken ( Duna ), Britt Lower ( High Maintenance ), Zach Cherry ( Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis ), Tramell Tillman ( Hunts ), Jen Tullock ( Spirited: Um Conto Natalino ), Dichen Lachman ( Jurassic World Domínio ) e Michael Cernus ( Homem-Aranha: De Volta ao Lar ). A segunda temporada ainda traz novas adições ao elenco, incluindo Gwendoline Christie ( Wandinha ), Alia Shawkat ( Arrested Development ) e Merritt Wever ( Inacreditável ).

Quando será lançado o episódio final da 2ª temporada de Ruptura ?

Com um total de dez episódios, a segunda temporada de Ruptura se despede com a estreia do capítulo final nesta sexta-feira, 21 de março, às 4h da manhã (horário de Brasília) no Apple TV+.

Confira o trailer dos novos episódios:

(*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)