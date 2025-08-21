Quando é o McDia Feliz 2025? Veja data, como participar e como ajudar crianças com câncer

O McDia Feliz 2025 acontece neste sábado, 23 de agosto, em todo o Brasil. A campanha solidária, realizada pelo McDonald’s, destina a renda obtida com a venda do sanduíche Big Mac para apoiar projetos de saúde e educação voltados a crianças e jovens.

Neste ano, a renda líquida será revertida para o Instituto Ronald McDonald, que atua na luta contra o câncer infantojuvenil, e para o Instituto Ayrton Senna, que desenvolve iniciativas de melhoria da educação pública. A skatista Rayssa Leal é a embaixadora da campanha.

Como participar do McDia Feliz 2025

Para contribuir com a campanha, o consumidor deve comprar um Big Mac no dia 23 de agosto, em qualquer restaurante McDonald’s participante do Brasil. A compra pode ser feita por diversos canais de atendimento:

Balcão dos restaurantes

Totens de autoatendimento

Drive-Thru

Peça e Retire (app)

Também é possível participar sem sair de casa, por meio dos aplicativos de entrega:

McDelivery (via app do McDonald’s)

iFood

Onde participar do McDia Feliz em Belém

Em Belém, os consumidores podem adquirir o Big Mac em todas as unidades do McDonald’s, tanto na capital quanto na região metropolitana. A campanha costuma mobilizar clientes e voluntários na cidade, que já é uma das participantes tradicionais da ação solidária.

O que é o McDia Feliz?

Criado há mais de 30 anos, o McDia Feliz é uma das maiores mobilizações do país em prol de causas sociais, unindo voluntários, clientes, influenciadores e instituições em um esforço coletivo para transformar a vida de crianças e jovens por meio da saúde e da educação.