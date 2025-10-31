Quadrilogia dos Beatles escala atrizes para papéis de Yoko Ono e Linda McCartney

As quatro cinebiografias baseadas na vida dos integrantes dos Beatles já têm o elenco feminino definido, segundo a revista Variety.

Linda McCartney, mulher de Paul McCartney, será interpretada por Saoirse Ronan; Yoko Ono, esposa de John Lennon, será vivida por Anna Sawai; Maureen Starkey, mulher de Ringo Starr será Mia McKenna-Bruce; e Pattie Boyd, esposa de George Harrison, será o papel de Aimee Lou Wood.

"Maureen, Linda, Yoko e Pattie são quatro figuras fascinantes e únicas por si só - e estou muito feliz por termos conseguido convencer quatro das mulheres mais talentosas que trabalham no cinema hoje a se juntarem a esta incrível aventura", disse Sam Mendes, diretor dos quatro filmes, em um comunicado.

Segundo o Deadline, James Norton será Brian Epstein, empresário da banda. Paul Mescal será Paul McCartney, Harris Dickinson irá interpretar John Lennon, Barry Keoghan dará vida a Ringo Starr e Joseph Quinn irá interpretar George Harrison.

Os quatro filmes serão lançados no mesmo dia e contarão a história de cada integrante do grupo até momento de formação da banda.

A previsão de estreia nos cinemas brasileiros é 6 de abril de 2028.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais