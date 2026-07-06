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Quadrilhas Arrastão do Amor e Evoé vão representar o Pará em concurso nacional

Grupos de Marabá e Tucumã conquistaram as vagas após ficarem em primeiro e segundo lugar no Concurso Estadual de Quadrilhas Juninas, realizado em Canaã dos Carajás.Grupos de Marabá e Tucumã conquistaram as vagas após ficarem em primeiro e segundo lugar no Concurso Estadual de Quadrilhas Juninas, realizado em Canaã dos Carajás

O Liberal

As quadrilhas juninas Arrastão do Amor, de Marabá, e Evoé, de Tucumã, vão representar o Pará no XX Concurso Nacional de Quadrilhas Juninas, promovido pela Confederação Brasileira de Entidades de Quadrilhas Juninas (Confebraq). A competição será realizada nos dias 11 e 12 de julho, em Canaã dos Carajás.

As vagas foram definidas durante o Concurso Estadual de Quadrilhas Juninas, promovido pela Federação de Quadrilhas Juninas, Núcleo de Toadas e Folclore do Estado do Pará (FEQUANTO-PA), entre os dias 2 e 5 de julho, dentro da programação do Canaã Cidade Junina 2026. A Arrastão do Amor conquistou o título estadual, enquanto a Evoé ficou com o vice-campeonato.

image Quadrilha Evoé (Divulgação)

Ao longo de quatro dias, o concurso reuniu 20 quadrilhas de 10 municípios do Pará e distribuiu R$ 61 mil em premiações. Além de definir os representantes do Estado na etapa nacional, a competição reuniu grupos juninos de diferentes regiões paraenses.

image Quadrilha Arrastão Junino (Divulgação)

Concurso estadual reuniu 20 quadrilhas paraenses

A campeã estadual, Arrastão do Amor, venceu com o espetáculo "Barrica – Teu Cordão Tem as Cores do São João". A apresentação homenageou a Companhia Barrica e também fez referência às cores do Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Já a Evoé garantiu a segunda vaga para o Campeonato Nacional após conquistar o vice-campeonato estadual com uma apresentação voltada às tradições juninas e à identidade cultural do sul do Pará.

Competição nacional será realizada em Canaã dos Carajás

O XX Concurso Nacional de Quadrilhas Juninas da Confebraq ocorrerá nos dias 11 e 12 de julho, durante o Canaã Cidade Junina 2026, em Canaã dos Carajás. O evento reunirá representantes de diversos estados brasileiros.

Em 2026, a FEQUANTO-PA completa 30 anos de atuação. Fundada em 25 de maio de 1996, a entidade organiza o Concurso Estadual de Quadrilhas Juninas e desenvolve ações voltadas à valorização e preservação da cultura popular paraense.

Segundo o presidente da FEQUANTO-PA, Fagner Lourenço, a classificação das duas quadrilhas representa um momento importante para o movimento junino do Estado.

"Celebrar os 30 anos da FEQUANTO-PA com o Pará novamente representado no Campeonato Nacional é motivo de muito orgulho. Ao longo dessas três décadas, trabalhamos para fortalecer o movimento junino, incentivar nossos grupos e preservar uma das maiores expressões da cultura popular brasileira. Eventos como o nosso Concurso Estadual são fundamentais porque revelam talentos, promovem intercâmbio cultural, movimentam a economia criativa e dão visibilidade às quadrilhas que mantêm viva essa tradição. Tenho plena confiança de que Arrastão do Amor e Evoé representarão o Pará com excelência no cenário nacional", afirmou.

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