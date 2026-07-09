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Quadrilha 'Junina Evoé' representará o Pará em Festival Nacional

Quadrilha que retratou a força e a resistência negra durante a quadra junina representa o Pará em concurso nacional

O Liberal

A Junina Evoé conquistou o título de vice-campeã do Festival Estadual de Quadrilhas Juninas, realizado em Canaã dos Carajás (PA). Esta conquista assegura a classificação do grupo para representar o Estado do Pará no Festival Nacional de Quadrilhas Juninas.

A temporada junina de 2026 foi encerrada com este marco histórico. O grupo levará ao cenário nacional seu espetáculo que aborda a força e a resistência negra.

Com o espetáculo “Senzalas – Vozes de Liberdade”, a Junina Evoé obteve o reconhecimento da comissão julgadora. A qualidade artística, narrativa e riqueza cênica foram destacadas. Inspirado na resistência, ancestralidade e luta pela liberdade, o espetáculo reafirma o compromisso do grupo. Ele valoriza a cultura popular brasileira e a memória do povo negro.

Este resultado é fruto de meses de dedicação e trabalho coletivo. Dançarinos, músicos, equipe técnica e colaboradores uniram talento para o espetáculo.

Orgulho e representação nacional

Para Tani Paz, diretora e dançarina da Junina Evoé, a conquista representa o reconhecimento. A temporada foi construída com esforço, união e propósito. Paz destacou que a missão de contar histórias que valorizam a cultura e a memória do povo foi fortalecida. Segundo ela, “Senzalas – Vozes de Liberdade” busca emocionar, provocar reflexão e preservar as raízes.

A classificação para o Festival Nacional de Quadrilhas Juninas é um marco importante na trajetória do grupo. A Junina Evoé levará ao Brasil um espetáculo comprometido com a identidade cultural brasileira. O projeto cultural “Senzalas – Vozes de Liberdade” é realizado por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet). A apresentação conta com o patrocínio da ERO Brasil.

A Associação Cultural Coletivo de Artes Evoé agradece a todos os integrantes, familiares, parceiros e voluntários. Patrocinadores e o público também receberam agradecimentos.

O vice-campeonato estadual simboliza o reconhecimento de um trabalho desenvolvido com responsabilidade e pesquisa. A Junina Evoé representa o Pará no Festival Nacional, levando a força da tradição e arte amazônica.

Serviço

  • Concurso: Nacional de Quadrilhas Juninas
  • Local: Praça de Eventos Cidade Junina
  • Horário: Sábado (11), a partir das 18h30
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Quadrilhas Juninas
Cultura
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