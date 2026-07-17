Quadrilha Junina Evoé eleva a cultura de Tucumã e do Pará Campeonato Nacional de Quadrilhas Juninas

Participação inédita da Junina Evoé de Tucumã no Campeonato Nacional de Quadrilhas Juninas projetou o Sul do Pará no cenário cultural brasileiro

A participação da Junina Evoé de Tucumã no Campeonato Nacional de Quadrilhas Juninas destacou o município do Sudeste paraense. A agremiação marcou a primeira vez de uma quadrilha do Sul do Pará a alcançar o principal concurso do país.

A classificação para o Nacional já representava uma conquista inédita para a região. A Evoé competiu com 18 estados, apresentou a identidade cultural do Sul do Pará e terminou na 15ª colocação entre 18 quadrilhas.

A participação da quadrilha simbolizou o reconhecimento do trabalho e projetou Tucumã para o Brasil. O feito reforça o crescimento do movimento junino no interior do Pará e a capacidade artística dos grupos do Sul paraense.

Reconhecimento e Dedicação

A trajetória até o Nacional envolveu meses de preparação, ensaios intensos e a dedicação de dezenas de integrantes. O grupo considera o resultado alcançado uma consequência do trabalho coletivo que valoriza a cultura popular e as tradições juninas da Amazônia.

"Participar do Campeonato Nacional de Quadrilhas Juninas foi uma experiência inesquecível e grandiosa. Representar o Pará e o Sul do Pará foi a realização de um sonho distante", destacou Tani Paz, atriz e dançarina da Junina Evoé.

"Chegar ao Campeonato Nacional já nos faz campeões. Foi a recompensa por meses de dedicação, superação e amor pela cultura popular. Voltamos com orgulho e com a certeza de que abrimos caminhos para outras quadrilhas do Sul do Pará sonharem alto", completou Tania.

Visibilidade Nacional e Legado

A participação da Evoé também divulgou a cultura de Tucumã, que neste ano abordou o tema "Senzala - Vozes da Liberdade". O trabalho representou as lutas e a força do povo negro.

O município ganhou visibilidade nacional por meio da arte, dança, música e criatividade do espetáculo. Isso reafirma a força das manifestações culturais produzidas no interior paraense.

A conquista representa um legado para as futuras gerações de quadrilheiros da região. A Evoé demonstra que o talento, organização e compromisso com a cultura rompem barreiras e ampliam oportunidades.

"Encerramos esta temporada com chave de ouro, levando o nome de Tucumã, do Sul do Pará e do povo paraense ao maior palco das quadrilhas juninas do Brasil. Esta conquista ficará marcada na nossa história e reforça que união, trabalho e paixão pela cultura realizam sonhos", concluiu Joanderson Caetano, diretor da Junina Evoé.

Memória Cultural do Pará