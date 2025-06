Quadrilha Fogo no Rabo celebra 25 anos com espetáculo e show neste sábado, 14, em Belém

Neste sábado (14), a Quadrilha Fogo no Rabo realiza uma grande celebração cultural na esquina da Rua Barão do Triunfo com a passagem Lauro Martins, no bairro do Marco, em Belém. O evento marca os 25 anos de trajetória do grupo junino e apresenta o espetáculo Ópera das Malandras, uma montagem que une teatro, dança, música ao vivo e crítica social. A noite também contará com o primeiro show do novo álbum da cantora paraense Melissandra, que sobe ao palco como atração principal da programação.

Fundada em 2000 por jovens LGBTQIAPN+ das periferias de Belém, a Fogo no Rabo é considerada por seus organizadores como “mais que uma quadrilha”. “É um espaço de acolhimento e expressão de corpos dissidentes. Ao longo de sua trajetória, manteve firme o compromisso com pautas como a identidade indígena, o aquilombamento e a valorização das memórias amazônicas por meio da arte”, afirma a divulgação do evento.

Segundo a organização, o novo espetáculo é inspirado nos desdobramentos da COP 30, conferência climática da ONU prevista para ocorrer em novembro deste ano em Belém, e o nome vem numa brincadeira com a Ópera do Malandro de Chico Buarque, em função da polêmica que a nova adaptação cinematográfica desta obra trouxe por optar, inicialmente, em contratar uma atriz cis para interpretar a personagem trans Geni. A Ópera das Malandras mistura ritmos amazônicos e encantarias urbanas para questionar os impactos do clima e provocar o público com arte e emoção.

“O espetáculo é uma celebração dos 25 anos, trazendo de modo criativo e irreverente reflexões sobre questões que as periferias amazônicas enfrentam”, explica Roma Rio, direção artística e sobrinho de um dos fundadores da quadrilha.

A programação contará ainda com a apresentação de Melissandra, cantora e compositora trans paraense que trabalha com “estética pop, periférica e ameríndia”. Ela apresenta, pela primeira vez ao vivo, o repertório de seu novo álbum Mapará, lançado recentemente nas plataformas digitais.

“É uma alegria enorme colocar esse trabalho no mundo depois de tanto tempo produzindo. Ao mesmo tempo, ele está sendo realizado sem patrocínio, sem apoio financeiro. Mas é uma escolha afetiva. Decidi, junto com minha equipe, lançar o disco nessa festa que celebra 25 anos de resistência da Fogo no Rabo. Essa quadrilha é histórica, é da periferia, é LGBT, e também tá fazendo tudo na raça. Então fazer esse show nesse contexto é muito simbólico”, destaca Melissandra.

Além de Melissandra, a Fogo no Rabo reúne atrações como Layse, Jamilão Perturbação, Shayra, Nat Esquema, W-Mate U, Savana, as quadrilhas Frescura das Najas e Fogo no Rabo, e intervenções da Ópera das Malandras. O evento será apresentado por Lino Calixto e Bella para Jesus e terá brincadeiras infantis comandadas por Dalilão.

Serviço:

Data: 14 de junho de 2025 (sábado)

Horário: A partir das 18h

Local: Esquina da Rua Barão do Triunfo com a Lauro Martins – Marco, Belém/PA

️Entrada gratuita